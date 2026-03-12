前田敦子「大好き」な俳優告白「どんな形にでも変われるすごい役者さん」
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の前田敦子が12日、都内で開催された映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」ジャパンプレミアイベントに登壇。大好きだという俳優を明かした。
【写真】34歳元AKB、胸元ざっくりキャミドレス姿
本作は、作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を、主演ライアン・ゴズリングで実写映画化。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションが描かれる。
前田は、光沢感のあるキャミドレスを着用して登場。本作について「すごい良い作品だと言うのはたくさん聞いている」とした上で、「ライアンご自身も『この作品はなかなかない』『自分ですごい自信を持ってお送りできる』というのをインタビューで読んだので、期待しかないですよね」と笑顔でコメントした。
ゴズリングを「大好きです」という前田は「全て、何にでも、大きな器で、役者としてどんな形にでも変われる、すごい役者さんだなと思います」と絶賛。
また、本作が“バディもの”であるという話題から、前田自身のバディを問われると「自分の1人息子ですね」と答え、「ぜひ映画館に一緒に行きたいなと思いますね」とはにかんだ。
この日は前田のほか、みちょぱ（池田美優）、アン ミカ＆セオドール・ミラー夫妻、JOY＆mai（わたなべ麻衣）夫妻、ダイ（中井大）＆シュン（中西瞬）、すみれ、宇宙飛行士の野口聡一氏も出席していた（modelpress編集部）
◆映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」
◆前田敦子、大好きな俳優は？
