GPは「正体」「イクサガミ」手がけた藤井道⼈の新作映画に出演 「bijoux 新⼈発掘オーディション2026」3月15日の締切迫る
【モデルプレス＝2026/03/12】総合エンターテインメント企業・株式会社KeyHolderの傘下にて、俳優のマネジメントやオーディション開催・運営事業等を⾏うレーベル「bijoux（読み：ビジュー）」が、「bijoux 新⼈発掘オーディション2026 supported by KeyHolder Group／サイバーエージェントグループ」の応募を受付中。締切は3月15日（日）23：59まで。
【写真】「bijoux AUDITION 2024」グランプリの美女
本オーディションは、“宝⽯（bijoux）のように輝く才能を⾒出し、その個性を磨き上げる”をコンセプトとする「bijoux」が、将来のスター⼥優の発掘・育成を⾏うために開催する全国規模の⼤型新⼈発掘オーディション。乃⽊坂46（共同事業）やSKE48、Novelbrightなど多数のIPを⼿がけるKeyHolderグループと、新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営や国内最⼤規模のインターネット広告事業を展開するサイバーエージェントのバックアップのもと実施。
2026年7⽉に選出されるグランプリには、⽇本アカデミー賞で多数の賞を受賞した映画『正体』や、Netflixシリーズ『イクサガミ』を⼿がけた藤井道⼈⽒（株式会社BABEL LABEL所属）がプロデュースする新作映画への出演権を確約。本映画の制作は、KeyHolderグループの映像制作会社である株式会社UNITED PRODUCTIONSとサイバーエージェントグループのコンテンツスタジオである株式会社BABEL LABELが担当する。
また、藤井氏はオーディションの審査員としても参画。ファイナリスト向け演技ワークショップより、審査員として参加を予定している。
そして、オーディションのコンセプトムービーでは、bijouxからエントリーという第一歩を踏み出すことに悩む女性たちへ向けてメッセージを発信。「bijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group」でグランプリに輝き、ドラマ『キンパとおにぎり』（テレビ東京系）への出演をはじめ多方面で活躍中の秋好美桜が出演。
「15歳で50％、20歳で70％、22歳で80％、24歳で90％」という“夢を諦める年齢と割合”に関する調査データを引用し、誰もが一度は感じたことのある迷いや不安に寄り添いながら、オーディションへの挑戦・応募を後押ししている。
【応募資格】
・年齢：満13歳〜満22歳の⼥性（2026年4⽉1⽇時点、2004年4⽉2⽇〜2014年4⽉1⽇⽣まれの人が対象）
・芸能事務所（プロダクション）に所属していない人
（オーディション終了時、bijouxレーベル所属）
・現在芸能事務所（プロダクション）に所属している人は、オーディション終了時にbijouxレーベルの所属が可能な場合のみ本オーディションへ参加可能
【スケジュール・審査方法】
・エントリー期間
2026年2月9日（月）〜3月15日（日）23:59
・1次審査（書類審査）
3月中旬※合格者には3月20日（金）までにメール
・2次審査（対面・全国4都市）
3月28日（土）・29日（日）・30日（月）＠東京
4月4日（土）・5日（日）＠大阪
4月11日（土）＠北海道
4月18日（土）・19日（日）＠福岡
5月9日（土）・10日（日） ＠東京
・3次審査（対面・全国2都市）
5月9日（土）・10日（日） ＠東京
5月16日（土）・17日（日） ＠大阪
※ファイナリスト決定
・ファイナリスト向け演技ワークショップ（対面・東京）
6月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）
※20日（土）・21日（日）追加開催の場合あり
・グランプリ発表（対面・東京）
7月11日（土）
※注意事項
・2次審査からはすべて対面審査
・2次審査以降の審査日程指定は不可。（会場指定は可）
・オーディションのスケジュールは変更する可能性あり。
・公式サイトやLINE、リリースで追加情報や変更事項が都度公開
される。
【Not Sponsored 記事】
◆「bijoux 新⼈発掘オーディション2026」GPは藤井道⼈氏の映画出演
本オーディションは、“宝⽯（bijoux）のように輝く才能を⾒出し、その個性を磨き上げる”をコンセプトとする「bijoux」が、将来のスター⼥優の発掘・育成を⾏うために開催する全国規模の⼤型新⼈発掘オーディション。乃⽊坂46（共同事業）やSKE48、Novelbrightなど多数のIPを⼿がけるKeyHolderグループと、新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営や国内最⼤規模のインターネット広告事業を展開するサイバーエージェントのバックアップのもと実施。
2026年7⽉に選出されるグランプリには、⽇本アカデミー賞で多数の賞を受賞した映画『正体』や、Netflixシリーズ『イクサガミ』を⼿がけた藤井道⼈⽒（株式会社BABEL LABEL所属）がプロデュースする新作映画への出演権を確約。本映画の制作は、KeyHolderグループの映像制作会社である株式会社UNITED PRODUCTIONSとサイバーエージェントグループのコンテンツスタジオである株式会社BABEL LABELが担当する。
◆藤井道⼈氏は審査員としても参加
また、藤井氏はオーディションの審査員としても参画。ファイナリスト向け演技ワークショップより、審査員として参加を予定している。
◆秋好美桜が動画出演 挑戦を後押し
そして、オーディションのコンセプトムービーでは、bijouxからエントリーという第一歩を踏み出すことに悩む女性たちへ向けてメッセージを発信。「bijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group」でグランプリに輝き、ドラマ『キンパとおにぎり』（テレビ東京系）への出演をはじめ多方面で活躍中の秋好美桜が出演。
「15歳で50％、20歳で70％、22歳で80％、24歳で90％」という“夢を諦める年齢と割合”に関する調査データを引用し、誰もが一度は感じたことのある迷いや不安に寄り添いながら、オーディションへの挑戦・応募を後押ししている。
◆bijoux 新人発掘オーディション2026」概要
【応募資格】
・年齢：満13歳〜満22歳の⼥性（2026年4⽉1⽇時点、2004年4⽉2⽇〜2014年4⽉1⽇⽣まれの人が対象）
・芸能事務所（プロダクション）に所属していない人
（オーディション終了時、bijouxレーベル所属）
・現在芸能事務所（プロダクション）に所属している人は、オーディション終了時にbijouxレーベルの所属が可能な場合のみ本オーディションへ参加可能
【スケジュール・審査方法】
・エントリー期間
2026年2月9日（月）〜3月15日（日）23:59
・1次審査（書類審査）
3月中旬※合格者には3月20日（金）までにメール
・2次審査（対面・全国4都市）
3月28日（土）・29日（日）・30日（月）＠東京
4月4日（土）・5日（日）＠大阪
4月11日（土）＠北海道
4月18日（土）・19日（日）＠福岡
5月9日（土）・10日（日） ＠東京
・3次審査（対面・全国2都市）
5月9日（土）・10日（日） ＠東京
5月16日（土）・17日（日） ＠大阪
※ファイナリスト決定
・ファイナリスト向け演技ワークショップ（対面・東京）
6月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）
※20日（土）・21日（日）追加開催の場合あり
・グランプリ発表（対面・東京）
7月11日（土）
※注意事項
・2次審査からはすべて対面審査
・2次審査以降の審査日程指定は不可。（会場指定は可）
・オーディションのスケジュールは変更する可能性あり。
・公式サイトやLINE、リリースで追加情報や変更事項が都度公開
される。
【Not Sponsored 記事】