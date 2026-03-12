決済サービス「au PAY」のコード決済が海外でも利用可能に！まずは韓国にて開始し、payboocの30万店舗以上が対象に。ポイントも貯まる

決済サービス「au PAY」のコード決済が海外でも利用可能に！まずは韓国にて開始し、payboocの30万店舗以上が対象に。ポイントも貯まる