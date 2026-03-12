決済サービス「au PAY」のコード決済が海外でも利用可能に！まずは韓国にて開始し、payboocの30万店舗以上が対象に。ポイントも貯まる
|au PAY（コード支払い）の海外利用が開始！まずは韓国で利用可能に
KDDIとauペイメントは3日、スマートフォン（スマホ）など向けキャッシュレス決済サービス「au PAY」（ https://aupay.wallet.auone.jp/ ）におけるコード払い「au PAY（コード支払い）」の海外利用を開始すると発表しています。まずは2026年3月上旬より韓国にて順次開始し、韓国内のコンビニエンスストア（コンビニ）や観光地の飲食店、屋台などといった韓国の大手コード決済事業者「paybooc」の30万店舗以上ある加盟店で利用可能です。
さらに決済履歴の表示も可能なので安全に利用可能となっています。両社ではこれまでも「au PAY プリペイドカード（Mastercard）」を利用することによってau PAY 残高の海外利用が可能でしたが、au PAY（コード支払い）の海外利用が可能になったことによってスマホのみでよりスムーズかつ便利に買い物や飲食などを楽しめるようになるとしています。
なお、auペイメントは2026年2月に各国のコード決済事業者と提携するシンガポールの企業であるEVONET Globalと基本合意を締結し、Evonetのネットワークを活用することによって日本国内で日常的に利用しているau PAY アプリが韓国の加盟店でも利用できるようになるほか、2026年4月以降にはスマホ決済が普及している国・地域を中心にau PAY（コード支払い）の対応国・地域を順次展開することをめざしていくということです。
au PAYはスマホなどからau PAYアプリだけで店舗やオンライン、請求書の支払いが可能なキャッシュレス決済サービスで、店舗やオンラインでの支払い時にたまるPontaポイントはau PAYにチャージできてお得です。またPontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン、au Styleおよびauショップでの現金チャージなどといったさまざまなチャージ方法が選択可能で、auやUQ mobileの利用者は月々の通信料金と合算することもできます。
そんなau PAYのコード決済が海外でも利用できるようになり、まずは2026年3月より韓国のpayboocの加盟店約30万店舗で利用できるようになるとのこと。対象店舗はCU、Ediya Coffee、Lotte Duty Freeなどで、対象店舗は順次拡大予定となっており、利用方法はストアスキャン方式（QRコード）で、オフラインコード支払いは利用できないとのこと。そのため、利用する場合には自分でネットワーク環境（ローミングや現地SIMなど）の用意する必要があります。
また利用するには事前に出国前に日本国内でau PAY アプリにて本人確認（eKYC）をする必要があります。チャージ方法はau PAY アプリに登録済みのチャージ方法でのチャージのみとなっており、利用できる機能は現地での決済（au PAY 残高での支払い）のほか、日本円および現地通貨での残高表示、決済履歴表示、為替レートの確認表示で、au PAY マネーの残高から不足額をau PAY マネーライトに変換することで、残高種別を意識せず利用可能です。利用時の特典は日本円換算のau PAY 残高利用額200円ごとにPontaポイント1ポイントが加算されます。
なお、EvonetはEVONET Globalと日本の企業であるTISが共同で事業企画して推進する各国コード決済ウォレットの加盟店開放ネットワークで、すでに現地でコード決済を提供しているウォレット事業者と加盟店を保有するコード決済事業者およびアクワイアリング事業者間の取引処理だけでなく、資金精算や為替換算なども行うことによってクロスボーダーのコード決済を実現しています。またコード決済ウォレットのクロスボーダー決済だけでなく、送金やトップアップのサービスも順次提供していく予定だとのこと。
さらに今後のクロスボーダー渡航の更なる拡大を見据えて東アジアや東南アジア各国の複数のコード決済ウォレット事業者との提携を協議中であり、順次実装・拡大していく予定だということです。その他、すでに紹介しているようにau PAYでは2025年6月にEvonetと連携して日本国内のau PAY 加盟店において中国の大手決済サービス「WeChat Pay」が利用できる提携を開始しています。
