◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）

関脇・高安が無傷の５連勝とした。西前頭筆頭・義ノ富士を危なげなく寄り切った。３６歳の元大関が、３７歳８か月の旭天鵬に次ぐ年長２位の初優勝へ序盤戦を全勝で駆け抜けた。西前頭４枚目・隆の勝は西同６枚目・阿武剋を突き落として５連勝。西同５枚目・琴勝峰は初黒星を喫し、全勝は高安と隆の勝の２人になった。綱取りの大関・安青錦は東前頭２枚目・藤ノ川を押し出し、連敗を免れた。

高安が若手のホープを圧倒した。義ノ富士に立ち合いで鋭く踏み込んで左のまわしを取ると、右も制して力強く寄り切った。相手に何もさせない完勝で、２３年名古屋場所以来１６場所ぶりとなる初日から５連勝。支度部屋で「組み止めて、しっかりまわしを取ろうと考えていた。理想の相撲でしたね。流れが良かった」と納得の表情を浮かべた。

験のいい大阪で盤石の序盤戦を過ごしている。春場所は２１年から５年連続で１０勝以上を挙げており、昨年は初優勝には届かなかったものの、１３日目まで単独トップ。当時大関の大の里と優勝決定戦を戦った。結果だけでなく「全体的に内容がいい」とうなずいた。

場所前の２月２８日に３６歳の誕生日を迎えた。慢性的な腰痛などに悩まされ、大関陥落も経験。取組前の支度部屋でも携帯できるマッサージ機で筋肉に刺激を与えるなど、ケアやトレーニングで試行錯誤し、昨年は９年ぶりに年６場所を皆勤した。「毎日、体の変化がある。本場所で一番力の出る状態にするために臨機応変に、いろんなことに取り組んでいる」。長年の積み重ねの成果で今場所は体に不調がなく、「気持ち良くやれている」と明かした。

３６歳で初賜杯を抱けば年６場所制となった５８年以降で年長２番目だ。八角理事長（元横綱・北勝海）も「内容がいい。元大関というより、“今大関”という感じだね」と充実ぶりに目を細め、「いけるんじゃない。雰囲気もある」と期待した。大勢の報道陣が取り囲むなど早くも周囲のムードは高まるが、何度も賜杯を逃してきた高安は「まだ５日目。こんなに集まってもしょうがないですよ」と冷静だ。初土俵から所要１２５場所で初Ｖを果たせば、スロー記録で史上１位の旭天鵬の１２１場所を更新する。「いい序盤戦だったので。いい状態をキープして明日も取り組みたい」。元大関は足元を見据えて中盤戦に臨む。（林 直史）