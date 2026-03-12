「オープン戦、ソフトバンク０−１巨人」（１２日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・栗原陵矢内野手が八回からマスクを被り、２イニングを無失点に導いた。

この回から登板した３番手・ヘルナンデスを好リードした。先頭から２者連続三振。２死後に４番・キャベッジに左前打を許したが、一塁走者の代走・宇都宮をヘルナンデスがけん制で誘い出して３つ目のアウトを取った。九回は４番手・ルーキー稲川とバッテリーを組んで３者凡退に片づけた。

栗原はもともと捕手で入団したが、出場機会を増やすために内外野を守るようになり１軍に定着。２２年から外野手登録となり、２４年に内野手に変更された。

だが、今春キャンプで小久保監督から捕手再挑戦を打診されて快諾。５日のヤクルト戦（みずほペイペイドーム）で５年ぶりに対外試合でマスクを被ったが、二盗を刺しに行く際に暴投して三進を許すと、その後変化球を後逸して振り逃げ（記録は暴投）と三塁走者生還を許して失点するなど痛いミスを犯していた。

この日はオープン戦２度目のマスクを無難に終えた。小久保監督は「今日のようなビハインドの展開で」と、栗原を捕手起用して打線に厚みを持たせる目的があることを改めて口にした。そして「残りのオープン戦でもう一度くらいは」と今後の起用についても言及した。