＜歳の差夫婦の妊娠リミット＞旦那は50歳、2人目を産むか悩む。先に世を去るのは旦那だから…
2人目を産むかどうかは、夫婦にとって大切な問題でしょう。特に旦那さんと歳の差があり、年齢的にギリギリとなれば焦る気持ちもあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、2人目のことで悩んでいるようです。こんな相談がありました。
『私33歳、旦那50歳、長女4歳。2人目を頑張るかどうかで悩んでいる。最近長女はいとこに会ったり、にぎやかな親戚の集まりに行ったりすると、帰るときに寂しくてメソメソする。家に同じくらいの年齢の子がいないと可哀想？ と思うものの、それを理由に第2子を出産するのは、長女のための子どもみたいで、自分にモヤモヤしてしまう。
そして、何もない限り、旦那は私よりも早くこの世を去る。万一早くに亡くなったら、第2子にも長女と同じようにお金をかけてあげられるか？ と思う。私も仕事はしているけれど、旦那がいなくなったら私だけで2人を育てるのは無理。一人っ子でもいいのかなと思うけれど、みんなはどう思う？』
娘さんのことを考えると、2人目を産んで「きょうだいを作ってあげたい」と思う投稿者さんですが、旦那さんの年齢と将来的な経済面で不安があるそうです。また子どもを産む目的が、娘さんにきょうだいを作るためというのも、投稿者さんとしてはスッキリしないようですね。一人っ子で寂しい思いをさせたくない気持ち、でも2人を育てられるか不安な気持ちの両方が入り混じっています。一人っ子について、他のママたちはどう考えているのでしょうか。意見が届いています。
一人っ子は寂しい？小さい頃はそうかも
『一人っ子で育ったけれど、寂しいよ。親が亡くなったら私の小さい頃を知っている人は誰もいないから、思い出話もできない』
『私は年子で仲よしの3きょうだいだけれど、幼稚園の頃はいとこたちとバイバイしたら泣いていたよ。幼稚園児なんてそんなもの』
一人っ子のママからは、一人っ子の寂しさが伝えられました。きょうだいがいないということは、自分の子どもの頃の記憶を持っている人は親だけになってしまいます。その親が亡くなれば、子どもの頃の話ができる人がいなくなってしまう。そう考えると切なさもありますね。
一方で、きょうだいがいる人でも、子どもの頃にいとこと遊んだ後は別れるのが嫌だったそう。いくらきょうだいがいても、いとこなど家族以外の人との関係性は別ものなのでしょう。年齢が近い人と遊んだ後の寂しさは、きょうだいの有無にはあまり関係ないのかもしれません。
子どもは4歳。これから第2子を産んだ場合に考えられること
きょうだい同士では遊ばない？
『今から子作りして最短で5歳差でしょ？ もうきょうだいという感じはないよ。小学生と赤ちゃんでは接点がない』
『上の子が4歳だと、今から頑張って産んでも同士みたいなきょうだいになるのは難しいと思う。今から順調に授かっても姉小6と弟小1とか、姉高2と妹小6とかだよ』
現在娘さんは4歳ですから、投稿者さんが順調に妊娠出産をするとしても、きょうだいの歳の差は5歳以上になります。たとえば下の子が小学生になったときには上の子はもう6年生で、遊び方も違ってくるのではないでしょうか。さらに年齢が上がって娘さんが中学生や高校生になっても、下の子は小学生です。きょうだいで仲よく遊ぶ関係性にはなりづらいのでは？ という意見もありました。
旦那さんの定年までに子どもが成人しない。経済面が心配
『投稿者さんだけで育てられるのが1人なら、2人目は考えない方がいい』
『投稿者さんの場合、年齢と経済面じゃない？ 旦那が定年までに大学卒業だと安心だけど、1人目でも中学生か高校生だし』
『今すぐ産まれたとしても、旦那さんが65歳のときに下の子は15歳。希望通り子どもが2人になったとして、進学以外にも服やメイク、持ち物にドンドンお金が出ていくのに、「パパは働いていないからお金がないの。ゴメンね」となるかも？』
2人目を出産した場合の経済面で不安を抱えている投稿者さん。上の子の年齢を考えると、大学に進学するタイミングは旦那さんが還暦を過ぎている計算になってしまいます。その後も働いたり、退職金などもあったりするかもしれませんが、下の子が産まれたらますます経済面は厳しくなってしまうでしょう。また旦那さんに万一のことがあったとき、2人の子どもを育てられないと思うならば、子どもは1人のままでよいのではないでしょうか。
旦那さんの体力面も不安
『私なら2人目は産まない。今、旦那が50歳でしょ？ 生まれたとしても、旦那が小さい子ども2人に対応できるとは思えないからね』
もし2人目を産んだとしても、旦那さんは子育てをしてくれるのか？ そのような指摘もありました。子どもはどんどん大きくなって活発に動き回るようになります。例えば公園などで元気に遊んでいても、旦那さんが一緒に遊べるかはわかりません。しかも子どもは2人になるわけですから、両方に対応できない可能性もあります。そうなると子育てのメインは投稿者さんになってしまい、大変な思いをするかもしれません。
やめておくのであれば、一人っ子のよさに着目してみては？
『育てきる自信がないなら、きょうだいを作らないのも親の愛情だと思う』
『選択一人っ子。同じ年齢の頃に「どうしてうちには他にも子どもがいないの？！」と息子に言われた経験があるよ。でも、きょうだいがいても、一人っ子でも、よいことと悪いことがあって、双方に優劣などはない。一人っ子のよい面にも目を向けてみたらどうかな？』
娘さんの寂しさを解消するために2人目を作ったとしても、投稿者さんには不安や心配事が残ってしまいそうです。旦那さんの年齢を考えると、経済面が大きな不安材料になるようですね。子どもが自立するまで育てられないと思うならば、2人目の出産は考え直したほうがよいのかもしれません。
娘さんはきょうだいがほしいようですが、一人っ子にもよい面はあるでしょう。それを娘さんと一緒に見つけていくことで、娘さんの寂しさも解消されるかもしれませんね。