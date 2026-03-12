MLB評論家のAKI猪瀬氏が12日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！ 侍、アメリカ上陸！WBCにロックオン！」（後7・00）に生出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の今後について提言した。

今大会は、侍ジャパンが東京ドームでの1次ラウンドを4戦全勝とし、決勝ラウンドに駒を進めた。14日（日本時間15日）の準々決勝では、ベネズエラと対戦する。

1次ラウンドを振り返り、猪瀬氏は「今年は日本の野球ファン、あの熱量が侍ジャパンにとっての大きな希望だと思います」と、ファンの後押しの大きさを感じたという。

また「特に侍ジャパンじゃないんですけど、チャイニーズ・タイペイ（台湾）のファンの方、これが僕は東京ドームラウンドの最高のMVP。平日の午後のゲーム、東京ドームを4万人にするんですよ。チャイニーズ・タイペイのファンの方が。ああいう熱量が希望でしたね」と話し、台湾ファンの熱心さを称賛した。

一方で、大会に対する課題も挙げた。「世界的に見ると、やっぱりスケジュールとかの問題ですよね。チェコなんて、デーゲームをやったと思ったら、翌日ナイトゲームに入ったりして。あとは4連戦で終わったとかあるので」と話し、短時間での過酷なスケジュールには改善の余地ありとした。

今大会は1次ラウンドをプエルトリコ、米国、日本の3カ国4都市で開催。決勝ラウンドを米国で行う。この開催フォーマットでは、日本ラウンド組が、時差調整という不利益を被ることになる。

猪瀬氏は「日本からWBCを取り上げるつもりは一切ないんですけど、いっそのこと1回だけ、オールアメリカ国内で集めて、平等にやっちゃえ」と提案。「もしそれできないんだったら、日本に全国（全チーム）を呼んじゃえっていう。で、決勝だけアメリカに行けと」と、希望を込めて訴えていた。