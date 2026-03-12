不倫報道の松本文科相が謝罪「妻から大変な叱責」も「『一緒に頑張ろう』と理解もらえた」“高市嫌い”発言にも言及

既婚女性との不倫を一部で報じられた松本文科相が12日、記者団の取材に応じ、謝罪した。

国会内で取材に応じた松本文科相は、冒頭、支援者、関係者に加え、「何よりも私の家族に、心からお詫びを申し上げたいと思う。本当に申し訳ございませんでした」と述べ、深く頭を下げた。

松本文科相は、今回の件を妻に説明した際、「大変な叱責を受けた」と説明した上で、「謝罪を受け入れてもらって最終的には『一緒に頑張ろう』と理解してもらった」と述べた。

ただ、報道された不倫疑惑が事実かを巡っては、「相手があること」だとして、「当該女性との間の詳しい内容については差し控える」とした。

また、2021年に高市首相のことを「大嫌い」と発言していたとの報道について問われると、「記憶していない」と答えた。

その上で、「当時、高市首相との間に、議員同士の深い関係があったというわけではない。その時は、今とは違う思いを抱いていたということはあるのかもしれない」と述べた。

一方で「現時点の私自身の思い」として、「すぐそばで高市首相の仕事ぶりも見ている。本当に尊敬できる、そして、この人に日本の国を引っ張っていってもらいたいという思いを大変、強く持っている」と語った。

高市首相とは、同日に会話を交わしていて、「一生懸命これまで以上に仕事を頑張るように」と言われたとのことで、松本文科相は記者団に「これからも頑張っていきたい」と続投の意向を強調した。

高市首相との会話の際、“大嫌い発言”については、互いに言及していないという。