終活クラブ、TVアニメ『勇者の肋骨』OPテーマ「転生願望」の音源が一部初公開！さらにED担当・shallmとのツーマンライブ開催決定！

新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブにとって初めてのアニメタイアップとなるTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』の最新映像を収録した本PVとキービジュアルが解禁となり、OPテーマ「転生願望」の音源が一部公開された。

OPテーマ曲である「転生願望」は、終活クラブのメンバーが原作を読んで書き下ろした1曲。作詞・作曲・編曲までの全てを自らで行った意欲作となっている。自分が生まれ変わろうと思えば何にでも生まれ変われる！という想いがこもっており、作品の世界観を踏襲しながらも “終活クラブらしさ” 満載なアッパーチューンに仕上がっている。

さらにエンディング曲を担当するshallmとの対バンライブ「終活クラブ×shallm ツーマンライブ」の開催も決定！この2組の対バンは今回が初めてとなる。アニメの要素も含みつつ、両アーティストのポップさとエッジが効いたポスタービジュアルも発表。6/11(木)新宿LOFTにて、本アニメをきっかけに2組がどんな化学反応と熱気を生み出すのか、是非とも体感して欲しい。

また、2025年12月に初の東名阪クアトロツアーを完走した終活クラブは、次なる目標として5月24日(日)にメジャー2周年記念単独公演「そうぞうりょく」と題した初の恵比寿LIQUIDROOMワンマンの開催を決定！この公演をファイナルとして、4月からは「えんせいがんぼう」と題した全7公演の全国ツアーも開催。

日本テレビ「バズリズム02」恒例企画『今年コレがバズるぞ！2026』にて第3位にも選ばれるなど、今年の終活クラブの大躍進には目が離せない！

●イベント情報

終活クラブ×shallm ツーマンライブ

2026年6月11日(木) 開場 18：15／開演 19：00

会場：新宿LOFT ※オールスタンディング

料金：前売 ￥3,500（税込）／当日 ￥4,000（税込）／学割￥2,000（税込）※ドリンク代別￥600

チケット発売

プレオーダー受付

受付期間：3月10日(火)18:00〜3月18日(水)23:59

結果確認：3月20日(金)13:00〜3月21日(土)18:00

入金期間：3月20日(金)13:00〜3月22日(日)21:00

https://eplus.jp/sf/detail/4493470001-P0030001

※スマチケのみ

※学割チケット予約のお客様は当日受付にて学生証提示必須。(学生は22歳以下)

・お問い合わせ：新宿LOFT 03-5272-0382

●作品情報

TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』



2026年4月7日（火）より、日テレ、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始！

日テレ 4/7より毎週火曜25:59 AnichU枠放送

ＢＳ日テレ 4/8より毎週水曜日23:30放送

AT-X 4/8より毎週水曜日21:00放送

毎週金曜日9：00 ※リピート

毎週火曜日15：00 ※リピート

2026年4月7日（火）より、dアニメストア、ABEMAにて最速配信！ほか配信サイトでも順次配信予定！

【スタッフ】

原作 安泰 （『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』宝島社刊）

監督 ソエジマヤスフミ（「巌窟王」/デジタルディレクター・「ジョジョの奇妙な冒険」/ビジュアルディレクター・「あんさんぶるスターズ」/シリーズディレクター）

キャラクター原案 めばる

イメージイラスト コーポ

シリーズ構成 双城ジッパ

アニメーションキャラクター原案 熊之股 鍵次

キャラクターデザイン 松元 美季

プロップデザイン/美術デザイン CHICCHi

色彩設計 吉原 千晴

撮影監督 風本 皐

編集 たるみりさ

音響監督 濱野 高年

音響効果 小林 孝輔

音楽 浦木 裕太/小西 香葉/近藤 由紀夫/Nomi(バスクのスポーツ)/渡邉 峻冶

アニメーションプロデューサー 西澤 宏二

アニメーション制作 Qzil.la × S.o.K

製作 めがおれ製作委員会

＜クリエイター＞

isai inc.／かに座／くっきー！／久米田康治／島猛／しんらしんげ／タイプゼロ／大門嵩／滝れーき

土屋萌児／Tichila JUNKLIN／檜垣賢一／ビヨゴンピクチャーズ／益山貴司／Maria Tokareva

山崎紗也夏／ルノアール兄弟

【キャスト】

俺：阿部 敦

女神：M・A・O

紅鮭師匠：浪川 大輔

田中さん：関 俊彦

創造神：速水 奨

阿澄 佳奈／井口 裕香／井上 麻里奈

うえだ ゆうじ／内田 雄馬／緒方 恵美

岡本 信彦／金田 朋子／川澄 綾子

竹達 彩奈／千葉 繁／冨永 みーな

中井 和哉／日笠 陽子／檜山 修之

平野 義和／藤寺 美徳／マックスウェル・パワーズ

松本 梨香／三木 眞一郎／村瀬 歩

勇者ジヨーク：尾形貴弘(パンサー) ほか

OPテーマ

終活クラブ「転生願望」(VAP)

EDテーマ

shallm「何なんですか？」(ユニバーサル ミュージック / Virgin Music)

＜イントロダクション＞

転生先は…

「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」！？

アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！

舞台は転生先を自由に選べる世界。

――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて

「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が５万年！

「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。

それなら、と主人公が選んだ転生先は

「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！

さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、

次々と転生を繰り返し！？

アニメ映像に加えて、

ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、

塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、

トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！

●ライブ情報

終活 クラブ TOUR 2026『えんせいがんぼう』

4/10(金) 仙台 FLYING SON

4/15(水) 神戸 太陽と虎

4/17(金) 福岡 Queblick

4/19(日) 金沢 vanvanV4

4/25(土) 新潟 CLUB RIVERST

5/8(金) 大阪 BEYOND w/3markets[ ]

5/9(土) 名古屋 CLUB UPSET w/忘れらんねえよ

終活クラブ メジャー2周年記念単独公演「そうぞうりょく」

2026年5月24日(日)

会場：恵比寿LIQUIDROOM

時間：Open17:00 / Start18:00

チケット

※学割あり:22歳以下学生証提示で500円キャッシュバック

＜終活クラブ（シュウカツクラブ）プロフィール＞

少年あああああ(Vo.／Gt.) 、石栗（Gt.）、イシダヒロキ（Ba）※ライブ活動休止中、羽茂さん（Key）、ファイヤー・バード（Dr.）

2020年8月「音楽を終わらせる為の音楽」を始める為。少年あああああ(Vo/Gt)を中心に同じ志を持つメンバーが集結し、終活クラブを結成。新潟を拠点に置き全国区で活動中。

不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド。

©安泰／宝島社／めがおれ製作委員会

