ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。3月9日（月）の週は、JR東海とコラボしたスペシャル授業をお届けしました。

RIKU：今月のNiziU LOCKS!は毎日、スペシャル授業「NiziU LOCKS! Future Life with U！」を開講します！ この授業は「リニア中央新幹線」が開業する遠くない未来について、生徒のみんなと一緒に考えていく授業です！AYAKA：JR東海さんが開業に向けて進めている「リニア中央新幹線」！ 時速約500キロで走って、東京〜名古屋間が最速40分、東京〜大阪間は最速67分で移動することができる、すご〜く速い未来の乗り物です！MAKO：そんなリニアが開業する未来は、どんな世界になっているのかな？ あるいはどんな未来になっていてほしい？ それを生徒のみんなに書き込んでもらって、一緒に考えていきたいと思います！＜ラジオネーム・WithUのしょーへいくん 静岡県 15歳 男の子＞自分がなってほしい未来は、空を飛べる靴がある未来です。そうすればNiziU先生のライブでも、最上階にいるお客さんに近い距離で、スピーディーに会いに行けると思うからです！AYAKA：すごい！ でも、私たちに相当な技術が必要になりそう。RIKU：これ、履きこなすの結構難しいんじゃない？AYAKA：運動神経が大事だよ。RIKU：確かに。靴が凄くても……。MAKO：うちらの問題だよね（笑）。RIKU：運動神経がなかったら派手にコケそうだし……。AYAKA：じゃあ、その未来のために体幹トレーニングを頑張ります！MAKO：ちなみにNiziUの曲で、飛びながら歌いたい曲ってある？RIKU：えー、なんだろう。MAKO：私はこれかなって思った！「Let's fly fly & fly」って、みんなで飛ぶの！全員：（笑）。AYAKA：意外としっとり!?RIKU：「Paradise」ね。AYAKA：そう、「Paradise」で！RIKU：ちょっとおもしろいけどね！AYAKA：それこそタケコプター感ない（笑）？RIKU：原理的には同じだね。MAKO：なんか、またドラえもんにつながったね。導かれているのかな？RIKU：本当に四次元ポケットがあったら何でも叶うんだけどね。現実はそうもいかないから。MAKO：でも、そういう未来を想像するだけでワクワクするね！RIKU：リニアが実現しているんだから、これからもっと夢が叶っていくはずだよ。夢だと思っていたものが現実になってきている世界ですから！ 可能性は無限大！ 本当に今後が楽しみです！＜ラジオネーム・NiziUちゃんが生きがいさん 山梨県 19歳 女の子＞私は「“遠いから無理”っていう言い訳が消える未来。会いたい人に、今から会いに行くって言える世界」になったらいいなと思います。リニアがあれば、NiziUにも、大切な人にも、思い立ったその日に会いに行ける。距離じゃなくて“気持ち”で動ける未来になってほしいです！RIKU：素敵〜！本当にそうだよね。移動が理由で会えないのが一番悲しいし、もどかしいもん。MAKO：「朝はこのイベント、夜はこのイベント！」って動けたら、もっとWithUに会える機会も増えるよね。RIKU：実際あるよね。「前日大阪にいたから、翌朝の仕事に間に合わない」みたいな。リニアがあれば、もっと色んなお仕事ができるし、何より家族や大切な人にたくさん会いに行けるのが素敵。MAKO：今しか会えない瞬間ってあるしね。RIKU：そう。「遠距離」っていうものがなくなるかも！MAKO：それ、めっちゃ大きいんじゃない？RIKU：単身赴任中の旦那さんも、毎日お家に帰れるようになるかもしれないし。MAKO：本当に楽しみ！！RIKU：みんながもっと自由に会える世界になったらいいなと思います。さて、今日の授業はどうでしたか？MAKO：なんだかこんな話をしているのが不思議な感覚だった！RIKU：未来について、しっかり考えさせられる授業だったね。MAKO：夢が広がるし、これから絶対に思い描いた通りの未来になりそうな感じが……うん！AYAKA・RIKU：えぇ〜〜、急にどうしたの（笑）？MAKO：楽しみにしております（笑）！



