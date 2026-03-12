Mrs. GREEN APPLE大森元貴 5,000万本突破に「1秒に6本売れている計算らしいので」ブランドリーダーをつとめる『キリングッドエール』爆発的ヒットを祝う
3月9日（月）の放送では、日付にちなんだ「サンキュー（感謝）」のメッセージを伝え合うとともに、大森がブランドリーダーの1人をつとめるキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」の爆発的なヒットを祝しました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：3月9日です！
若井：うぉう！
藤澤：3月も9日ですか！
若井：サンキュー！
大森：……来ました（笑）。
若井：いつもサンキュー！
大森：今日はそういう日ですか？
若井：いつもサンキュー！ マジで！ 2人！
藤澤：サンキュー！
大森：「いつもサンキューの日」にしますか！
藤澤：ああ、確かに！ そうだね！
若井：生徒のみんなも！
大森：こちらこそサンキュー！
若井：りょうちゃん（藤澤）はどう？
藤澤：あっ……本当に本当に、サンキューです！
若井：……何言ってるんだ……！
◆「キリングッドエール」5,000万本突破！
大森：（3月3日に）「キリングッドエール」の「大反響御礼発表会」がありましたね！
#キリングッドエール https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— キリンビール / KIRIN BEER (@Kirin_Brewery) March 3, 2026 https://twitter.com/Kirin_Brewery/status/2028788224471003148?ref_src=twsrc%5Etfw
新CM「１秒に６本！？篇」が公開されました！
5,000万本突破は、なんと1秒に約6本売れている計算！
ブランドリーダーからも、嬉しさと感謝の気持ちがあふれます✨
※2026年1月末時点累計出荷本数
（350ml缶換算）#綾瀬はるか https://twitter.com/hashtag/%E7%B6%BE%E7%80%AC%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #浜辺美波 https://twitter.com/hashtag/%E6%B5%9C%E8%BE%BA%E7%BE%8E%E6%B3%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #鈴木亮平 https://twitter.com/hashtag/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E4%BA%AE%E5%B9%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/sixrGwM0M5 https://t.co/sixrGwM0M5
藤澤：ありましたね！
大森：（2025年10月の販売開始後3ヵ月間の累計出荷数が）5,000万本突破ですって！ 単純計算で言うと、1秒に6本売れている計算らしいので。若井さんが楽曲「GOOD DAY」で弾く7秒間のリフで、42本売れているということですよ！
若井：そうです！ 僕がソロを弾いている間に42本！ すごいですよね……！
大森：今、弾いておく？ ソロ！
若井：あ、いいですか？ たぶんもう、大体わかるよ！
大森：若井にまでなると、“口”でソロいけるもんね！
若井：うん！
大森：ちょっとじゃあ、お願いしていい？
若井：グ〜ッ♪ グ〜ッ♪ グ〜ッ♪
大森：あ、そこからやってくれるの？（笑）
若井：ドン！ チャッ！ ドン！ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥドゥドゥドゥーン♪ ドゥーン♪ ナナナナ〜〜〜♪ ハァ〜〜〜ッッ!!!
大森：……今、42本売れました！
藤澤：おお〜〜！
若井：コーロガーレ……コーロガーレ……。
大森：（笑）。
若井：フェードアウトしましたけれども！
大森：42本売れました！ ありがとうございます！
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624