3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月9日（月）の放送では、日付にちなんだ「サンキュー（感謝）」のメッセージを伝え合うとともに、大森がブランドリーダーの1人をつとめるキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」の爆発的なヒットを祝しました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：3月9日です！

若井：うぉう！

藤澤：3月も9日ですか！

若井：サンキュー！

大森：……来ました（笑）。

若井：いつもサンキュー！

大森：今日はそういう日ですか？

若井：いつもサンキュー！ マジで！ 2人！

藤澤：サンキュー！

大森：「いつもサンキューの日」にしますか！

藤澤：ああ、確かに！ そうだね！

若井：生徒のみんなも！

大森：こちらこそサンキュー！

若井：りょうちゃん（藤澤）はどう？

藤澤：あっ……本当に本当に、サンキューです！

若井：……何言ってるんだ……！

◆「キリングッドエール」5,000万本突破！

大森：（3月3日に）「キリングッドエール」の「大反響御礼発表会」がありましたね！



藤澤：ありましたね！

大森：（2025年10月の販売開始後3ヵ月間の累計出荷数が）5,000万本突破ですって！ 単純計算で言うと、1秒に6本売れている計算らしいので。若井さんが楽曲「GOOD DAY」で弾く7秒間のリフで、42本売れているということですよ！



若井：そうです！ 僕がソロを弾いている間に42本！ すごいですよね……！

大森：今、弾いておく？ ソロ！

若井：あ、いいですか？ たぶんもう、大体わかるよ！

大森：若井にまでなると、“口”でソロいけるもんね！

若井：うん！

大森：ちょっとじゃあ、お願いしていい？

若井：グ〜ッ♪ グ〜ッ♪ グ〜ッ♪

大森：あ、そこからやってくれるの？（笑）

若井：ドン！ チャッ！ ドン！ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥドゥドゥドゥーン♪ ドゥーン♪ ナナナナ〜〜〜♪ ハァ〜〜〜ッッ!!!

大森：……今、42本売れました！

藤澤：おお〜〜！

若井：コーロガーレ……コーロガーレ……。

大森：（笑）。

若井：フェードアウトしましたけれども！

大森：42本売れました！ ありがとうございます！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



