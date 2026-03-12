本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/12 (木)
EUR/USD
1.1500（14.0億ユーロ）
1.1530（9.13億ユーロ）
1.1550（8.35億ユーロ）
1.1575（8.00億ユーロ）
1.1600（9.33億ユーロ）
1.1650（13.0億ユーロ）
1.1680（13.0億ユーロ）
1.1685（7.67億ユーロ）
1.1700（7.69億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.64億ドル）
159.50（5.59億ドル）
160.00（8.86億ドル）
160.75（7.27億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1500と1.1650に大規模設定、1.1530から1.1575まで中規模設定が分布
1.15台では引き寄せ効果で手足を縛られやすい状況
ドル円は159.50が現行水準に近い設定
3/12 (木)
EUR/USD
1.1500（14.0億ユーロ）
1.1530（9.13億ユーロ）
1.1550（8.35億ユーロ）
1.1575（8.00億ユーロ）
1.1600（9.33億ユーロ）
1.1650（13.0億ユーロ）
1.1680（13.0億ユーロ）
1.1685（7.67億ユーロ）
1.1700（7.69億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.64億ドル）
159.50（5.59億ドル）
160.00（8.86億ドル）
160.75（7.27億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1500と1.1650に大規模設定、1.1530から1.1575まで中規模設定が分布
1.15台では引き寄せ効果で手足を縛られやすい状況
ドル円は159.50が現行水準に近い設定