ドル円一時１５８．５７レベル、ドル売り優勢＝ロンドン為替



ロンドン昼に向けて、ドルが一段安となっている。ドル円は158.57レベルに本日の安値を更新。ユーロドルは1.1560台、ポンドドルは1.34台乗せと東京朝方の下げを戻している。米１０年債利回りが４．２０％台へと低下してきている。このあと、日本時間午後９時30分には米新規失業保険申請件数、米住宅着工件数、米貿易収支など一連の米指標発表が予定されている。



USD/JPY 158.61 EUR/USD 1.1561 GBP/USD 1.3404

外部サイト