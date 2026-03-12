ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:30

米住宅着工件数（1月）

予想 134.5万件 前回 140.4万件（住宅着工件数)

予想 -4.6% 前回 6.2%（住宅着工件数・前月比)

予想 139.6万件 前回 （住宅建築許可件数)

予想 -4.3% 前回 （住宅建築許可件数・前月比)



米貿易収支（1月）

予想 -665.0億ドル 前回 -703.0億ドル



米新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）

予想 21.4万件 前回 21.3万件



米失業保険継続受給者数（02/22 - 02/28）

予想 184.9万件 前回 186.8万件



カナダ国際商品貿易（1月）

予想 -10.0億カナダドル 前回 -13.1億カナダドル



カナダ住宅建設許可（1月）

予想 -1.5% 前回 6.8%（前月比)



カナダ卸売売上高（1月）

予想 -0.6% 前回 2.0%（前月比)



13日

0:00

ボウマンFRB副議長、バーゼルIIIと銀行規制について講演（質疑応答あり）



1:25

ビルロワドガロー仏中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席



2:00

米30年債入札（220億ドル）





ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）





※予定は変更されることがあります。

