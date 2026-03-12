21:30　
米住宅着工件数（1月）
予想　134.5万件　前回　140.4万件（住宅着工件数)
予想　-4.6%　前回　6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.6万件　前回　（住宅建築許可件数)
予想　-4.3%　前回　（住宅建築許可件数・前月比)

米貿易収支（1月）
予想　-665.0億ドル　前回　-703.0億ドル

米新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）
予想　21.4万件　前回　21.3万件

米失業保険継続受給者数（02/22 - 02/28）　
予想　184.9万件　前回　186.8万件

カナダ国際商品貿易（1月）
予想　-10.0億カナダドル　前回　-13.1億カナダドル

カナダ住宅建設許可（1月）
予想　-1.5%　前回　6.8%（前月比)

カナダ卸売売上高（1月）
予想　-0.6%　前回　2.0%（前月比)

13日
0:00　
ボウマンFRB副議長、バーゼルIIIと銀行規制について講演（質疑応答あり）

1:25　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席

2:00　
米30年債入札（220億ドル）


ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）


※予定は変更されることがあります。