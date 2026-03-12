テレビ信州など日本テレビ系列各局では、今年1年を通じて、「あす大災害、だとしたら？」を テーマに防災・減災を考えます。



東日本大震災の翌日、信州を襲った「県北部地震」から12日で15年。震度6強の揺れを観測した下水内郡栄村では当時を知らない子どもたちが防災や減災について学びました。



浮かび上がった復興の文字。明かりがともった竹灯ろうは地元の人が願いを込めて手作りしたものです。





リポート「建物の倒壊など被災をした青倉地区です。15年経った現在は、当時の爪痕を全く感じないほど整備されています」栄村で震度6強を観測した県北部地震。この地震により、栄村で3人が避難生活によるストレスなどが原因の「災害関連死」と認定されました。住宅の全壊または半壊は、県内だけで203棟。その被害のほとんどが栄村でした。村民「長いようで短かった15年というのは。非常に切ないことが起きたと思いました。皆さんの支援によって復興も整ってきて通常通り生活ができている。皆さんに感謝しながら生活していきたい」村の復興を願い、2016年に建てられた施設「震災復興記念館・絆」です。毎年3月12日前後には全国各地から人が訪れ、村を応援するメッセージが残されています。軽井沢町から・40代男性「その当時だいぶ皆さん苦労されたというのが伝わってちょっと胸が痛いですよね。当時の皆さんの大変な思いが伝わってくる」子どもたちが手にしているのはコメが入った耐熱性のポリ袋。お湯が沸いた鍋でコメを炊く体験です。これは「パッククッキング」と呼ばれ、袋のまま湯煎する調理方法でライフラインが止まる災害時などにも有効とされています。参加した児童たちは15年前の地震を知りません。災害時の命をつなぐ「非常食や災害食」を通じて防災意識を高めてほしいと学校が企画しました。小5「家族に作り方を教えてあげたいと思いました。（災害時は）みんなの命の力を生かしていきたい」小6「実際にやってみてすごく簡単に作れることが分かったのでもし災害が起きたときはこういうことをやって命をつないでいきたい。これで地震から15年が経って過去のものになってしまっているけど忘れないようにこれからもしっかり受け継いでいきたいと思いました」