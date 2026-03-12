「嫁っていうのは姑の言うことを聞かないといけない」義母の本音に妻の反論は…【同居したら呼び捨て義母 Vol.7】
■これまでのあらすじ
期間限定の同居を始めた途端、義母に呼び捨てにされた妻。さらに義母は娘にまで妻の名前を教えていて何がしたいのかわからない。相変わらず夫は頼りにならないので、義母が出て行くまで自分が家を出て行くと妻は宣言する。ところが義母から引っ越しが延期になったと告げられて!?
これ以上、義母と一緒に暮らすのは無理。
最初の約束の半年間でももう無理なので家を出て行こうとした私ですが、気づいたんです。ここは私の家なのに、なんで私が出て行かないといけないの？
実際、義母はそういう理不尽な環境で過ごしたようです。だから自分はそうならないように、優しい姑として接してやったと涙を浮かべて同情を誘うように語っていました。
大方そんなことだろうと思っていたので驚きはありません。義母のお気持ちはよくわかりました。
でも、この際、はっきり言わせてもらいます。
「その接し方は大変不快です。どこか違う場所で暮らしてください」
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:1日1鶏
(月川はるの)