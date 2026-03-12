SNSの発信で注目を集め「バズる大使」として知られるジョージアの駐日大使。3月12日、県庁を訪れ花角知事と会談しました。目的は「ワイン外交」です。



3月12日の県庁…



〈花角知事〉

「こんにちは。ようこそ新潟へ（よろしくお願いします）」



花角知事に出迎えられたのはジョージアのティムラズ・レジャバ駐日大使です。レジャバ大使といえば…



〈花角知事〉

「写真が結構バズっていると話を伺いましたけど…」





仕事やプライベートの話題をユーモアを交えてSNSで発信。「X」のフォロワーが37万人を超える「バズる大使」として注目を集めています。そんな大使が新潟を訪れたわけ…「ブドウ品種の『シモナセウリ』というものです」東欧のジョージアは約8000年の歴史を誇る「ワイン発祥の地」といわれています。伝統のワインづくりを生かし大使が取り組むのが「ワイン外交」です。47の都道府県をめぐり500種類以上の固有のブドウの品種の中から、その土地に合ったワインを届けています。〈レジャバ大使〉「（シモナセウリは）古くから非常に愛された王道なブドウ品種。日本酒と言えば新潟だと。そういう所にはやはり王道のブドウ品種を贈呈したいという気持ちが非常に強かった」花角知事もお返しに県産のワインをプレゼント。ワインを通じて交流を深めました。最後にTeNYからこんなお願いも。〈記者〉「知事と会った感想を今この場でつぶやいていただければ…」〈レジャバ大使〉「ご要望 一応完了しました」知事との会談の様子をその場で投稿してくれました。レジャバ大使の「ワイン外交」は残り4県で完了するということです。