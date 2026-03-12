TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」で理花役を務めた女優の森山未唯（25）が3月8日、自身のXを更新し、東京ドームで侍ジャパン戦を現地観戦したことを報告した。投稿では「現地観戦してきたっ」と切り出し、「侍JAPAN最高です！！！！！！」とつづっている。

公開された写真では、満員の東京ドームのスタンドを背に、森山がユニホームとキャップ姿で笑顔を見せている。両手を顔まわりに添えたポーズも印象的で、現地観戦の高揚感と侍ジャパンを楽しむ華やかな雰囲気がまっすぐ伝わってくる一枚となっている。

【画像】東京ドームで侍ジャパン戦を観戦した森山未唯（画像は森山未唯公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「みゅうさん、大興奮な現地でしたね！！ 勝利の女神ー」「どうやったら森山さんと一緒に野球観戦に行けるんですか？」「おぉーーすごーーい！！ 現地めちゃくちゃ盛り上がるよね！ いいなぁ！ ユニフォームもめちゃくちゃ似合ってる」「名探偵津田と行きましたか？ それとも彼は配信してましたか？」といった声が寄せられている。