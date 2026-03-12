ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２６」が１２日、公式サイトを更新。卒業を発表しているメンバーの小田さくら（２７）が、秋ツアーの最終日が卒業公演となることを伝えた。

公式サイトでは「メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’２６並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりましたので、改めてご報告申し上げます」と発表。「ハロプロエッグを経て、モーニング娘。に加入して以来、約１３年半にわたり活動してまいりました。卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいりますので、引き続き小田さくら、ならびにモーニング娘。’２６への変わらぬ応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。

小田もコメントを発表。「いつも応援していただきありがとうございます。卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで時間がかかってしまいすみません。ずっとこちらから発表するのを待っていてくれて、ありがとうございます。今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています」と心境をつづった。

また「私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。今日まで１３年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです」と感謝の気持ちを示し「残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します」と意気込んだ。