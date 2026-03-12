どんだけ可愛いのーーーッ！？【ダイソー】種類豊富で迷っちゃう♡「シール」

子どもだけでなく、幅広い世代でブームとなっているシール帳。その人気は継続中で、次々に話題を集める「シール」が誕生しています。【ダイソー】でもさまざまなシールを取り扱っており、キャラクターシール以外にも可愛いデザインが充実しているよう。そこで今回は、見つけたら即ゲットしたい可愛いシールをまとめました。

どこかレトロさを感じるデザインがキュート！

@gnm.aoさんが見つけたのは、特急電車のヘッドマークをシールにした「ホログラムシール」と、ホログラムのキラキラ感が華やかな「ホログラムステッカ―セット 鉄道」の2種類。電車好きの人はもちろんのこと、電車にあまり興味がない人も思わず手に取りたくなる可愛さと華やかさがあります。特にヘッドマークのシールは、どこか懐かしさを感じるレトロ感がキュートです。

シール帳をもっと華やかに！ 人気のキャラクターシール

「クレヨンしんちゃん キラッとシール」は、クレヨンしんちゃんを中心にさまざまな登場人物がホログラムシールになっているため、その可愛さに見ているだけでテンションが上がりそうです。シールは全6種類と、デザインが豊富なところも人気の理由かも。

アレンジしてオリジナルシールの完成

気になるデザインがあれば、本来の商品とは異なる使い方でオリジナルシールを作るのもアリ。@risa_.pianoさんは、サンリオキャラクターデザインの「洗濯タグ用ネームシール」と「タイルシール」を組み合わせて、オリジナルの立体シールを作ったよう。ネームシールをタイルシールに貼り、ハサミで形を整えるだけなので、簡単にオリジナルシール作りが楽しめます。

マスキングテープ素材 × カフェデザインがおしゃれ

マスキングテープ素材ならではの透け感と、イラストのやわらかいタッチがおしゃれな「デザインシール（カフェ）」。どのデザインもリアルさがあり、シールを見ているとついカフェへ足を運びたくなりそうです。シールが映えるようシール台紙のデザインにもこだわると、さらにおしゃれに仕上がるはず。

さまざまなデザインが楽しめる【ダイソー】の「シール」。デザインの可愛さに加えて、\110（税込）というお得さもあり、どこの店舗でも品薄状態が続いている様子。店舗によってはシールが残っているところもあるかもしれないので、ぜひ探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる