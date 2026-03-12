仲良くしていたはずの兄猫と弟猫が、急に小競り合いを始めて…？ケンカするほど仲がいい(?)兄弟猫の微笑ましい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「可愛いな～♡あらあら」「にらみ合いでしたね～(笑)」「見てて癒されます」といったコメントが寄せられました。

【動画：仲良く並ぶ２匹の兄弟ネコ→突然ケンカを始めたかと思いきや…『微笑ましい展開』】

仲良しから突然の…？

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、マンチカンの「プリン」くんと弟分の「メル」くんのとある日の姿。本当の兄弟のように過ごすふたりは、時々ケンカもするそうで…。

普段あまりくっつかないふたりが、最近よく見せてくれるという「猫トレイン」。ソファの背もたれで香箱座りで仲良く並ぶ、ママさんもニッコリの可愛すぎる光景なのだそうです。しかしこの日も、そこから急に一触即発状態に！

短足兄弟による縄張り争い

ムンッと胸を張るプリンくんに、メルくんが前足でタッチ。互いに険しい表情を浮かべ、目さえ合えば…といった緊張感が漂っています。すると次の瞬間、メルくんがプリンくんの頬をガブッ！ついに始まってしまいました。

スローで見てみると、噛まれて怒ったプリンくんの連続パンチは前足が短すぎてほとんど届かず。メルくんのおまけパンチも空振りに終わり、思わず笑みがこぼれてしまう平和な争いだったそう。結局は迫力負けしたメルくんが去り、プリンくんが一応の勝利を収めたのだといいます。

お兄ちゃん大好き！

その後、噛まれたことを根に持ったプリンくん主導の追いかけっこを経て、別々の場所で日向ぼっこを楽しみ始めたというふたり。お兄ちゃん大好きっ子メルくんはお腹を見せてクネクネと、必死にかまってアピールもしていたそうです。

ちなみにそんなメルくんのアピールが届いた瞬間は、ペットカメラにばっちりと。ふたりきりの時に、倒れたメルくんにプリンくんがガブリと甘噛みする謎の遊びをしていたそうです。なんだかんだ仲良しな可愛い兄弟なのでした。

投稿には「短いおててでペシペシし合ってるのかわいい」「プリンもメルも可愛すぎて見ててニヤけてしまうw♡」「短足から繰り広げられる可愛いパンチの応酬は最高」「め～ちゃんは本当にプリン兄ちゃんラブだねぇ」「かわいい仲良し兄弟でわちゃわちゃ楽しいね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんとメルくんの日常の様子が投稿されています。ケンカもするけどやっぱり仲良しな兄弟の可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。