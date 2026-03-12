ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは11日、チャーター機で準々決勝が行われる米マイアミに到着。大きな物体を抱えて現れた菊池雄星（エンゼルス）の姿にファンから熱い視線が注がれている。

13時間のフライトを経て、決戦の地に降り立ったナイン。スーツケースを手に現れた菊池は、腕にはカラフルなボトル容器を抱えていた。

その正体は、アメリカのバブルガム「Dubble Bubble」の容器だ。長時間移動対策で持参し、11日に更新したインスタグラムのストーリー投稿で300個のガムが入ったバケツサイズの一品をアップしていた。

「13時間移動は300個のチューインガムで乗り切る」「#ぐちゃぐちゃ旨し」と画像に記し、大量のガムで対策。なお、公式サイトを経由し、販売されている米大手通販サイト「Amazon」では13.54ドル（2154円）の値が付いている。

容器を持って現地の空港を歩く姿はネット上で拡散。ユニークな光景がファンの視線を集めていた。

「ガムを小脇に抱えてる菊池雄星wwwwww」

「菊池雄星持ってるの300個入りのガムらしくて笑ってる」

「雄星ガムでかいー」

「雄星が例のガムを抱えて出てきて草」

「…あの量のガム？？？？」

「菊池雄星ガム抱えながらなのまあまあおもろい」

日本は1次ラウンド・プールCを全勝突破。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、プールDを2位通過したベネズエラと戦う。



（THE ANSWER編集部）