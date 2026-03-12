元AKB48でメキシコを拠点に活動する女優・入山杏奈(30)が12日、自身のインスタグラムのストーリーズに画像を掲載し、WBCのメキシコ代表にエールを送った。



【写真】拍手を送るも…国旗を羽織った背中は寂しげ

緑をバックにメキシコ国旗をマントのように羽織った人物のイラストを掲載。野球のボールも描かれており、これに拍手をする手のアニメが添付されている。



メキシコはこの日（現地時間11日）、米テキサス州で行われたWBC1次ラウンドの試合でイタリアに―9で敗れ、準々決勝進出を逃していた。2勝1敗で迎えたイタリア戦に勝利すれば準々決勝進出の可能性があったが、イタリアの勢いに圧倒された。



2023年の前回大会は4強入り。準決勝で日本と激闘を繰り広げたことは記憶に新しい。入山は当時、メキシコ留学中で友人らとスポーツバーで試合を観戦していた。日本の勝利に盛り上がる動画をSNSに掲載し「メキシコで超アウェーの中応援頑張りました」とコメントしていた。



現在はテレビ朝日系「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に天羽琉唯役で出演しており、日本に滞在しているとみられる。敗退したこともあり、メキシコへのコメントはなかったが、“第二の故郷”への愛はたっぷりだった。



（よろず～ニュース編集部）