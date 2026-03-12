キスマイ宮田俊哉、ピクサースタジオで玉森裕太のサイン発見「ぴったりそばに書いちゃいました！」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉が12日、都内で行われた映画『私がビーバーになる時』もふもふビーバーパーティーに、芳根京子、小手伸也、大地真央、渡部篤郎、かなで（3時のヒロイン）、PUFFYとともに出席。ピクサースタジオでサインを書いたときのエピソードを明かした。
【写真】かわいい PUFFYの生歌唱にノリノリなキスマイ宮田俊哉
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだ動物好きの大学生メイベルの日本版声優を芳根が務める。
米サンフランシスコのピクサー・アニメーション・スタジオを訪れたという宮田は「監督をはじめとする数々のクリエイターの方々の中に日本人のクリエイターの方もいらっしゃって。その方からお話を伺う機会は本当に貴重で」と回想。「全員が良いものを作るぞ！ という魂を感じまして、より一層この作品が日本でも盛り上がったらステキだなと思いました」と笑顔を見せた。
さらに宮田は「アニメーション・スタジオに、声を担当した役者さんとかがサインを書く赤い壁があったんですよ」と口にし「そこに自分の名前を刻むのはたまらなかったです」とうれしそうに告白。宮田はそこで『マイ・エレメント』で声優を務めた玉森裕太のサインも発見したそうで「そばに書いちゃいましたよね。ぴったりそばに書いちゃいました！」と笑い、「すぐ玉森に見せましたもんね。『こんな近くに書いたの？』って笑ってました」とエピソードを明かした。
また「最近感動したこと」を話す場面で宮田は「僕は映画館で食べるポップコーンが大好きなんですよ。僕は塩にバターをかけてもらうのが子どもの頃から大好きで、絶対にバターをかけてもらうんです。底の方にいくと『バターここまで来てなかったな』って思ってたんです」と切り出し「この間、映画館に行ったら、セルフでバターかけられるところがあって！」と興奮気味に回答。「理想のギットギトポップコーンを作ることができて！ 感動しました。憧れじゃないですか、底までバターのポップコーン」と声を弾ませていた。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
【写真】かわいい PUFFYの生歌唱にノリノリなキスマイ宮田俊哉
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだ動物好きの大学生メイベルの日本版声優を芳根が務める。
さらに宮田は「アニメーション・スタジオに、声を担当した役者さんとかがサインを書く赤い壁があったんですよ」と口にし「そこに自分の名前を刻むのはたまらなかったです」とうれしそうに告白。宮田はそこで『マイ・エレメント』で声優を務めた玉森裕太のサインも発見したそうで「そばに書いちゃいましたよね。ぴったりそばに書いちゃいました！」と笑い、「すぐ玉森に見せましたもんね。『こんな近くに書いたの？』って笑ってました」とエピソードを明かした。
また「最近感動したこと」を話す場面で宮田は「僕は映画館で食べるポップコーンが大好きなんですよ。僕は塩にバターをかけてもらうのが子どもの頃から大好きで、絶対にバターをかけてもらうんです。底の方にいくと『バターここまで来てなかったな』って思ってたんです」と切り出し「この間、映画館に行ったら、セルフでバターかけられるところがあって！」と興奮気味に回答。「理想のギットギトポップコーンを作ることができて！ 感動しました。憧れじゃないですか、底までバターのポップコーン」と声を弾ませていた。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。