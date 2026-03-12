この記事のポイント 日本酒類販売と岩下食品の共同開発第2弾として「岩下の新生姜サワー 缶」が登場します。350ml缶でアルコール度数は4％です。甘さ控えめのすっきりした味わいとピンク色の見た目を楽しめます。 日本酒類販売と岩下食品の共同開発第2弾として「岩下の新生姜サワー 缶」が登場します。350ml缶でアルコール度数は4％です。甘さ控えめのすっきりした味わいとピンク色の見た目を楽しめます。

日本酒類販売と岩下食品の共同開発によるRTD「岩下の新生姜サワー 缶」が2026年3月10日に発売されます。

岩下の新生姜らしい爽やかさを、缶で手軽に楽しめる新商品です。

食事に合わせやすい味わいと、ピンク色の見た目も魅力になっています。

日本酒類販売「岩下の新生姜サワー 缶」

商品名：岩下の新生姜サワー 缶発売日：2026年3月10日容量：350mlアルコール度数：4％希望小売価格：204円（税込）品目：リキュール販売元：日本酒類販売製造元：三幸食品工業

「岩下の新生姜サワー 缶」は、2023年発売の「岩下の新生姜サワーの素」に続く共同開発商品第2弾です。

より手軽に楽しみたいという声を受けて、缶入りのRTDとして展開されます。

20代から30代の女性をメインターゲットに据えた商品です。

味わいは甘さ控えめです。

すっきりした飲み口で、食事と合わせやすい設計になっています。

グラスに注いだときに映えるピンク色もポイントです。

缶デザイン

内容量：350mlアルコール度数：4％

缶には「岩下の新生姜」の世界観を思わせるピンク色が使われています。

公式キャラクター「イワシカ」ちゃんのデザインも目を引きます。

店頭でも見つけやすい、明るく印象的なパッケージです。

岩下の新生姜

発売年：1987年特長：やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキした歯切れ

「岩下の新生姜」は1987年発売のロングセラーです。

やさしい辛味と爽やかな香り、シャキッとした食感で親しまれています。

今回のサワー缶でも、その個性をいかした味づくりが図られています。

イワシカちゃん

モチーフ：ツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカ

公式キャラクターの「イワシカ」ちゃんも商品の魅力を支える存在です。

ピンク色の世界観をそのまま表現したようなビジュアルで、商品イメージをわかりやすく伝えています。

かわいらしい見た目を楽しみたい方にも注目の1本です。

岩下の新生姜らしい香りを缶で手軽に楽しめる、個性のはっきりしたRTDです。

甘さを抑えた味わいで、食事に合わせやすい1本に仕上げています。

ピンク色の見た目も印象的で、売り場でも目を引く新商品です。

日本酒類販売「岩下の新生姜サワー 缶」の紹介でした。

よくある質問

Q. 岩下の新生姜サワー 缶の発売日はいつですか。

2026年3月10日です。

Q. 内容量とアルコール度数を教えてください。

内容量は350mlで、アルコール度数は4％です。

Q. 希望小売価格はいくらですか。

204円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘さ控えめのピンク色サワーを手軽に楽しめる！日本酒類販売「岩下の新生姜サワー 缶」 appeared first on Dtimes.