お笑いコンビ・レインボー、ぺこぱ、四千頭身が１１日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。

第七世代ブームが話題となり、２０代の頃はお金がなかったというぺこぱ・松陰寺太勇（４２）が、２０代でブームが訪れた四千頭身に「脂っこいものを食える時にちゃんとお金がある」と指摘すると、後藤拓実がすかさず「ないですよ…お金…」と返して笑わせた。

第七世代バブルがはじけた後藤に、山内健司が「タワーマンションから転落された方ですよね」と当時のセレブ生活をイジり。

ブーム時にタワーマンションに住み、高級車アウディに乗っていた後藤は、結婚を考えていないのかと聞かれると「したいですけど…タワマン借りたり、アウディ買ったり、すごい調子乗ってるって言われるんで、結婚も何言われるんだろう」と不安があると語った。

かまいたちらが結婚は祝福されると指摘すると、「アウディ買った時も先輩たちはそうやって言いました。タワマン借りる時も先輩たちはそう言いました。だから…しないっす」と笑わせた。

濱家隆一が「結婚とアウディ、タワマンはちゃうよ。アウディ、タワマンの時は正直、行け行けと言いながら、みんなクスクス笑ってたけど」とぶっちゃけていた。