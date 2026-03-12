高架化進む国道7号栗ノ木バイパス 3月16日から初の橋を架ける工事へ《新潟》
国土交通省新潟国道事務所は、高架化の整備を進めている新潟市中央区の国道7号栗ノ木バイパスで3月16日から、初となる立体道路の橋を架ける工事を開始すると発表しました。
◆立体道路の整備
国道7号栗ノ木バイパスでは渋滞緩和や安全性の向上を目指し、立体道路の整備が行われていますが、高架橋の工事で橋げたを架けるのは今回が初めてです。
3月16日から新潟市中央区の鐙（あぶみ）交差点に長さ167メートルにおよぶ橋げたが架けられます。
◆今後の工事は
16日からは鐙交差点で橋がかけられますが、ことし秋頃には、笹越橋交差点にかかる橋の工事が予定されています。
また立体道路の高架化した道路を支える「橋脚」は全部で84基になるといい、これまでに49基の橋脚が完成しています。来年度には65基の橋脚の完成を目指し、橋げたの工事と平行して進められます。
◆30年以上前から続く巨大事業
この立体道路の整備は30年以上前から続く巨大な事業で、都市計画道路「万代島ルート線」のうち、新潟バイパス紫竹山IC～中央区寄居町間の全長5.6kmを立体道路で結ぶ予定です。
◆万代島ルート線とは
計画が立ち上がったのは1992年。事業費は栗ノ木バイパスの区間だけで約800億円。完成時期は現時点で未定です。
「万代島ルート線」は、新潟、亀田バイパスから栗ノ木バイパス、そして信濃川を越えて古町エリアまでをつなぐ予定で、信号交差点をノンストップで通行できる立体道路の完成によって渋滞が緩和しスムーズな走行環境の実現が期待されています。