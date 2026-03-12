◆プロボクシング ▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＯ４位、ＷＢＡ７位・谷口将隆 ▽５６・０キロ契約１０回戦 小国以戴―マーロン・タパレス（４月３日、東京・後楽園ホール）

４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」に出場する元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝と元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者・小国以戴（ゆきのり、３７）＝角海老宝石＝が１２日、後楽園ホールで行われた「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １１」のリングに登場し、それぞれ意気込みを語った。

谷口は、ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に挑戦する。昨年３月に岩田翔吉、同年１２月に高見亨介（ともに帝拳）を下して２団体統一王者となった“日本人キラー”に挑む谷口は、「（サンティアゴは）強くてうまい選手だが、僕が勝って、この場所で僕が世界チャンピオンになります。みなさんよろしくお願いします」と２階級制覇達成を誓った。ＷＢＯミニマム級王者時代の２２年４月に、後楽園ホールのリングで石沢開（Ｍ・Ｔ）を１１回ＴＫＯで下して初防衛に成功している。

小国は、元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝との１０回戦に臨む。タパレスは２３年１２月に当時ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者だった井上尚弥（大橋）と４団体王座統一戦を戦った（１０回ＫＯ負け）経験を持つ。世界王座返り咲きへ向けＷＢＣスーパーバンタム級２位、ＷＢＯ同級３位の強豪に挑む小国は「後輩の谷口がしゃべりがうまいんで、どうしたらいいんかなと思った。谷口の前に後楽園ホールを盛り上げる。谷口、メイン頼むぞ」と話した。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗、小国が２３勝（９ＫＯ）４敗３分け、タパレスが４１勝（２２ＫＯ）４敗。