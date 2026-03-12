「モーニング娘。’２６」の副リーダー・小田さくらが１２日、今秋開催予定のツアーをもってグループを卒業することを発表した。昨年７月に卒業を発表していたが、卒業するタイミングについては明らかになっていなかった。

所属事務所は「メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’２６並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。「ハロプロエッグを経て、モーニング娘。に加入して以来、約１３年半にわたり活動してまいりました。卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいりますので、引き続き小田さくら、ならびにモーニング娘。’２６への変わらぬ応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とした。

小田本人のコメントも掲載され「卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません。ずっとこちらから発表するのを待っていてくれてありがとうございます。今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごくうれしく、ありがたく、愛しく思っています」と吐露。「私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。今日まで１３年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです。残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します」とつづった。