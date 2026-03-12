COCO DEAL新WEB公開♡なごみが着こなす春の最新コレクション

レディースブランドCOCO DEAL（ココ ディール）は、2026年3月12日（木）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBページ「Re NEW INTO SPRING」を公開しました。春の澄んだ光に包まれるような、エアリーで軽やかなスタイリングを提案する今回のビジュアル。モデルには人気クリエイターのなごみを起用し、しなやかで凛とした女性像を表現した春コレクションに注目です。

軽やかな春を描く最新ビジュアル



今回公開された「Re NEW INTO SPRING」は、春の光を感じる透明感のあるスタイリングが魅力のビジュアルページ。

余白を楽しむ時間や、自分らしい感性を大切にするひとときをテーマに、COCO DEALらしい女性らしさと洗練されたモード感をミックス。

一つのスタイルに縛られず、二つのモードを軽やかにスイッチする自由なスタイリングで、しなやかで凛とした女性のリズムを表現しています。

LOWRYS FARM×池端杏慈♡2026春ビジュアル公開！日常を彩る新スタイル

なごみが着こなす6つの春スタイル



Style01は、カーディガン10,450円、ワンピース17,050円、キャミソール5,500円を合わせたフェミニンなレイヤードコーデ。

Style02は、アウター17,600円、シャツ9,350円、スカート14,850円の爽やかな春スタイル。

Style03は、ブラウス11,550円とパンツ13,200円を組み合わせたシンプルで洗練されたコーディネート。

Style04は、ブルゾン18,700円、ニット10,450円、スカート11,000円で仕上げた軽やかな春のカジュアルスタイル。

Style05は、カーディガン9,350円とワンピース17,600円を合わせた女性らしいコーディネート。

Style06は、キャミソール＆ニットセット14,300円とパンツ13,200円を合わせたリラックス感のあるスタイリングです。

COCO DEALが提案する春の新スタイル



COCO DEALの新WEBページ「Re NEW INTO SPRING」では、春の光を感じる軽やかなスタイリングと、なごみの透明感あふれる魅力が融合したコーディネートが楽しめます♡

フェミニンからカジュアルまで、日常に取り入れやすい春アイテムが揃う今回のコレクション。新しい季節に向けて、自分らしいスタイルを見つけてみてはいかがでしょうか。

ぜひオフィシャルオンラインストアでチェックしてみてください♪