＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】力士と“キャラかぶり”なキュートな化粧まわし

土俵入りに登場した力士が、自らの化粧まわしに描かれたキャラクターと「そっくりすぎる」と話題を呼んでいる。広く立派な額や髷のシルエットまで一致した“キャラかぶり”の愛くるしい姿に、ファンからは「めっちゃ似てる」「かわいい」「キャラがかぶってるw」など多くの反響が寄せられた。

問題のシーンは東方十両土俵入りでの一コマ。注目を集めたのは、十両十三枚目・島津海（放駒）。鹿児島県西之表市出身、身長175.0センチ、体重150.0キロの体躯を誇る島津海が、東方の十両土俵入りで色鮮やかな化粧まわしを披露した。

力士と化粧まわしが“キャラかぶり”

「島津海郷土後援会」の文字が配されたそのまわしには、火縄銃を手にしたキャラクター「火縄銃兵衛（ひなわじゅうべえ）くん」が大きく描かれている。これは、1543年に種子島へ伝来したとされる「火縄銃」をモチーフにしたキャラクターで、島津海の故郷である西之表市を中心に活動しているもの。まわしには種子島特産の「安納芋」も配されており、郷土の魅力が凝縮されたデザインとなっている。

しかし、ファンの視線が集中したのはそのデザインのルーツだけではなかった。島津海本人の広く凛々しい額と、髷を結った頭の形が、キャラクターの「火縄銃兵衛くん」と見事にシンクロ。本人と見紛うばかりのビジュアルの一致に、ABEMAの視聴者からは「めっちゃ似てる」「キャラがかぶってるw」「かわいい」「理想的なシンクロ率」といったコメントが続出し、土俵入りを彩る微笑ましい光景に注目が集まっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）