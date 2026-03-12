ハロー！プロジェクトは12日、「モーニング娘。’26」小田さくら（27）が、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって卒業すると発表した。昨年7月1日の新体制発表時に、2026年をもってモー娘。とハロプロを卒業することが発表されていた。

この日は小田の27歳の誕生日。公式サイトでは「メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。'26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と改めて報告。「ハロプロエッグを経て、モーニング娘。に加入して以来、約13年半にわたり活動してまいりました。卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいりますので、引き続き小田さくら、ならびにモーニング娘。'26への変わらぬ応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

小田は2012年9月に「モーニング娘。11期メンバー『スッピン歌姫』オーディション」に合格しモー娘。に加入した。つんく♂曰く「モーニング娘。活動20年間の歴史でベスト3に入る歌唱力」。10代目サブリーダー。プライベートでは家族で保護猫を引き取る活動などを行っている。

以下は小田のコメント全文。

いつも応援していただきありがとうございます。

卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません。ずっとこちらから発表するのを待っていてくれてありがとうございます。今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています。

私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。今日まで13年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです。

残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します。

モーニング娘。'26 小田さくら