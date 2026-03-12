「5ヶ月程度無職だった」31歳女性、年収470万円。出戻り先の実家暮らしで抱える“気まずい”瞬間とは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：31歳女性
職業：システムエンジニア
在住：岡山県岡山市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父、母 不明、自分 470万円
実家の間取り：2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：1万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：740万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「数ヶ月以内には家を出る予定」と話しました。
「新たな仕事には就けたが、5ヶ月程度無職だった」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「元々県外で働いていたが、体調不良を機に仕事を辞め実家に戻った。メンタル的な体調不良もあり一人で暮らせる状態ではなかった」と説明。さらに「新たな仕事には就けたが、5ヶ月程度無職だったこともあり金銭的に不安な部分もあるためまだ実家に滞在している」と話してくれました。
「父と元々あまり話さない」親2人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「父と元々あまり話さないのだが、休みが被っており2人になることが多い。基本朝の挨拶とどこか出かけるときに出かけてくるとしか声掛けをしないのが気まずい。母がいる日は一緒にお昼ご飯を食べるが、父と2人の日は自分の部屋で食べるのが気まずい」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「無職期間もあったため、実家にお金を入れられていない。数年前も実家に住んでいたが、その時は安定した収入があったためお金を入れており、そのときの落差が少し辛い」と明かしてくれました。
体調不良や金銭面の不安から実家暮らしを選んだ回答者。あまり会話のない父親との同居や、実家にお金を入れられていないことにプレッシャーを感じている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)