「5ヶ月程度無職だった」31歳女性、年収470万円。出戻り先の実家暮らしで抱える“気まずい”瞬間とは？

「5ヶ月程度無職だった」31歳女性、年収470万円。出戻り先の実家暮らしで抱える“気まずい”瞬間とは？