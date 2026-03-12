水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判。新潟地方裁判所は12日、原告全員を水俣病と認めるよう命じる判決を言い渡しました。



新潟水俣病をめぐる注目の裁判。



「午後2時過ぎです。判決が言い渡され原告の関係者が出てきました」



掲げられた「全員認定」「完全勝訴」。行政の判断を覆し原告8人を水俣病の患者と認定するよう命じました。





原告は新潟市や阿賀野市に住む男女8人です。訴状によりますと、手足のしびれなど感覚障害を訴え医師から水俣病と診断されていますが県と新潟市による認定審査ではいずれも棄却されています。棄却の処分取り消しと水俣病の認定を求め2019年に提訴しました。水俣病の認定をめぐる行政訴訟では東京高裁が2017年に原告9人全員の認定を新潟市に命じる判決を出しています。第2次行政訴訟に当たる今回の裁判。12日、新潟地裁の鈴木雄輔裁判長は「メチル水銀への曝露と症候との間の因果関係を検討した結果、いずれも水俣病であると判断した」と指摘。原告全員について棄却の処分を取り消し水俣病と認めるよう県と新潟市に命じる判決を言い渡しました。2019年の提訴から7年…8人いた原告のうち2人はすでに亡くなっています。〈原告〉「本当にきょうはあたたかい言葉をいただけてわかってもらえた理解してもらえたんだなって本当にうれしいです」〈原告〉「きょうの判決には半分驚きもありましたし、なんでこんなにかかったんだろうという気持ちもあります」今後の認定審査に影響を与える可能性がある今回の判決。〈弁護団長 内山晶弁護士〉「県や市の理解、言い分としてはこれは（認定は）国に言われた基準通りやるしなかいんだと自治体はおっしゃっているが、決してそんなことはありません。今度こそ違法な認定患者さんが認定されないようなことがないようにしてほしい」判決をうけ新潟市の中原八一市長は「厳しい判断を受けたものと認識」と発表。県と同様、「今後の対応を検討する」としています。