3月末までだから急いで！【サーティワン】お花見だんご、さくら、チェリー「春の限定アイス」3選
【サーティワン】3月末までの期間限定フレーバーを実食！サーティワンのアイスはどれを食べても絶品で、思わずリピートしたくなるおいしさですよね。今回はその中でも、「期間限定フレーバー」に注目。アイスマニアでもある筆者が実際に食べて、「本当においしい」と感じた3品をご紹介します。
1. 「お花見だんご 〜さくら風味〜」
最初に紹介するのは、さくら、おもち、抹茶の風味を一度に楽しめる「お花見だんご 〜さくら風味〜」スモールダブルカップ 510円（税込）。お花見にぴったりな3色だんごを、サーティワン流にアレンジした新作なのだそう。
甘みと共に広がるおもちのような風味、ほんのり香るさくら風味、そしてマイルドな抹茶の味わいという3層に重なったアイスの相性は抜群です。桜の塩味や抹茶の苦味は控えめなので、食べやすさも◎。飽きることなく最後まで楽しめる一品です。
2. 「さくら」
続いて紹介するのは、さくらもち風味のフレーバーが楽しめる「さくら」レギュラーカップ 420円（税込）。ほんのりピンク色のかわいらしいカラーと、さくらのやさしい香りに癒やされます。
ひと口食べると、さくら味の濃厚な風味が広がります。ほんのり感じられる桜もちの葉の塩漬けのような塩気も、アイスの甘みを引き立ててくれています。さくらスイーツ好きにはたまらない、春の味わいを堪能できるフレーバーです。
3. 「バーガンディチェリー」
最後に紹介するのは、チェリーのアイスクリームの中に、チェリー果肉が入った「バーガンディチェリー」レギュラーカップ 420円（税込）。
こちらはサーティワンが開催した全60種類のフレーバーの中からファン投票で人気No.1を決めるイベント「#推しフレーバー総選挙2025」で、期間限定部門で1位になったフレーバーです。
ストロベリーやブルーベリーとも違う、チェリーならではのスッキリとした甘酸っぱさが魅力。ごろっと入っている果肉のジューシーさも加わり、満足感のあるおいしさに仕上がっています。毎食後に食べたくなるような、やみつきになるフレーバーです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は、全て3月31日（火）までしか食べられない期間限定フレーバーです。気になった人はぜひ、お近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
