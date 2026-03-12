【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは水辺の生き物や手紙
日々の喧騒（けんそう）を忘れ、文字の並びから隠れた正解を導き出すパズルで心を整えてみませんか？
今回は、人とのつながりを感じる言葉から自然界の生き物まで、幅広いジャンルをセレクトしました。4つのキーワードすべてを正しく成立させるひらがな2文字は何か、直感を研ぎ澄ませて考えてみましょう。
□□より
□□まじゃくし
あ□□がい
□□ふく
ヒント：池や田んぼで泳ぐ、しっぽの長いカエルの子どもを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おた」を当てはめると、次のようになります。
おたより（お便り）
おたまじゃくし（おたまじゃくし）
あおたがい（青田買い）
おたふく（おたく）
近況を伝える「お便り（おたより）」や、かわいらしい「おたまじゃくし」の中に、収穫前の稲を買い付ける「青田買い（あおたがい）」などが共通のパーツとして含まれていました。生活感あふれる言葉から商売まで、一見バラバラな言葉たちが同じ2文字を共有しているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
