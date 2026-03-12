広島に大敗も…イヒネは2安打と気を吐く

春季教育リーグのソフトバンクー広島が12日、タマホームスタジアム筑後で行われ、ソフトバンクは1-9で敗れた。

先発・長水啓眞投手は毎回走者を出すも、要所を抑える粘りの投球で3回無失点の投球。4回から登板した2番手・大江竜聖投手も3つの四球で1死満塁のピンチを背負ったが、後続を併殺打に打ち取った。

打線はその裏、イヒネ・イツア内野手のチーム初安打から高橋隆慶内野手の安打と川村友斗外野手の四球で1死満塁の好機をつくると、石見颯真内野手の犠飛で先制に成功した。

しかし5回、ハモンド投手が1死満塁から暴投と適時打で3点を失い、勝ち越しを許す。回を跨いだ6回は1死一、三塁から適時打を浴び、スコアは1-4に。7回は佐々木明都投手が登板し、内野ゴロの間に1失点。8回は2本の本塁打を浴びて4点を失う。打線は6回以降1安打に終わり、そのまま試合は終了した。

敗れたソフトバンクは、9回に登板の大竹風雅投手が1イニング3奪三振の好投。打線はイヒネが2安打をマークも、計5安打1得点に終わった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）