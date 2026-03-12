モーニング娘。’26・小田さくら、卒業時期を発表 昨年7月の卒業発表以来8ヶ月越しに決定
モーニング娘。’26の小田さくら（27）が、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、グループ並びにハロー！プロジェクトを卒業することが発表された。小田は昨年7月、2026年に卒業すると発表していたが、それ以来8ヶ月越しに卒業時期を明らかにした。
【写真】ワクワク…！新体制となったモーニング娘。'25
公式サイトでは小田について「今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。「ハロプロエッグを経て、モーニング娘。に加入して以来、約13年半にわたり活動してまいりました。卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいりますので、引き続き小田さくら、ならびにモーニング娘。’26への変わらぬ応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
小田は「卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません。ずっとこちらから発表するのを待っていてくれてありがとうございます」としたうえで、「残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します」とファンへメッセージを送った。
小田は1999年3月12日生まれ、神奈川県出身。ハロー!プロジェクトの研修生で構成される「ハロプロ研修生」に2011年から所属していた。2012年9月、「モーニング娘。11期メンバー『スッピン歌姫』オーディション」に合格し、グループに加入。愛称は“さくら”。
