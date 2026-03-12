26年での卒業を発表していたモーニング娘。’26のサブリーダー小田さくら（27）が、秋ツアー最終日をもって卒業することが決まり12日、所属事務所が発表した。

事務所は公式ホームページを通し「小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’26ならびにハロー！プロジェクトを卒業することとなりましたので、改めてご報告申し上げます」とし、「卒業までの活動期間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動してまいります」とした。

小田は「今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごく嬉しく、有り難く、愛しく思っています」とし「残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます」とコメントしている。

小田はハロプロエッグを経てモーニング娘。に加入して以来、約13年半にわたり活動している。

◆小田さくらコメント

いつも応援していただきありがとうございます。

卒業の発表から具体的な時期をお知らせするまで、時間がかかってしまいすみません。ずっとこちらから発表するのを待っていてくれてありがとうございます。

私はつんく♂さんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。

今日まで13年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです。

残りの期間、今日まで支えてくれた全ての方々への感謝と愛情を忘れず、笑顔で過ごしていきます。最後の最後までモーニング娘。に貢献できるよう、努力します。