£Ó£Æ±Ç²è¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È½¸·ë¡¡¤¹¤ß¤ì¡Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡±Ç²è¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡×¡Ê£²£°Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢¡¼¤Ë¤è¤ëÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿£Ó£Æ¤ÎÄ¶Âçºî¤À¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ê£Ï£Ù¤Ï¡¢ºÊ¤Î£í£á£é¤ÈÅÐ¾ì¡£¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ£Ó£Æ±Ç²è¤¬¹¥¤¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢£Ê£Ï£Ù¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»þ¤Ë¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ê¤Î²»³Ú¡Ë¤òÎ®¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£ºî¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏµå¤òµß¤¦·Ï¤Î±Ç²è¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤â¡¢É×¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤ÈÅÐ¾ì¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö±§Ãè¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï²¹¤«¤ß¤äå«¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀ±¤È¤«µæ¶Ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëå«¤äµß¤¤¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¹¤ß¤ì¤â£Ó£Æ¹¥¤¡£¡Ö£±£°ºÐ¤Î»þ¡¢£Î£Á£Ó£Á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¤ò¡ÖÂç¤¤Ê´ï¤Ç¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ì¤ëÌò¼Ô¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡£ºîÉÊ¤Ëà¥Ð¥Ç¥£á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¤ß¤Á¤ç¤Ñá¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢à¿ÀÍê¤ßá¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÃÓÅÄ¤Ï°Â»º¤òµ§´ê¡£¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê°Â»º¤Ï¡Ë¿ÀÍê¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿À¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥Þ¤Î´é¤Ç¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£