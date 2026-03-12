俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの肩出し衣装ショットを披露した。

「カレンダーイベント」

高橋さんは、「カレンダーイベント」といい、自身のカレンダーの発売記念イベントを行ったことを報告し、ワンショルダーの衣装を着こなした姿や笑顔で手を振る動画を投稿した。「楽しかったです！」「特別な時間をありがとうございました！」とつづっていた。

つづけて、「また会いましょね」とコメントを添えて、「手を振るのが昔からヘタ」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、デコルテ部分にフリルがデザインされたグレーのワンショルトップスとチェック柄のボトムスを着用。リングとブレスレットをつけ、両手をデコルテに添えてカメラ目線で写っていた。2枚目では、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露。動画では、笑顔で手を振る姿をみせていた。

この投稿には、「顔もスタイルも完璧」「ワンショルダー可愛い」「画面割れるかと思った」「綺麗すぎる」「ほんとスタイル抜群」といったコメントが寄せられていた。