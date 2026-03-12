一晩でおよそ30円上昇のガソリンスタンドも

中東情勢の悪化による原油価格の高騰で、県内でもガソリン価格が急上昇しています。鹿児島市内のスタンドでは12日、1リットルあたり30円近く値上げしたところもあります。

（記者）「鹿児島市のこちらのガソリンスタンドではレギュラーガソリン1リットルあたり185円と一晩で29円値上がり」

鹿児島市紫原のこちらのガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1リットルあたりの販売価格が、去年12月末のガソリン暫定税率の廃止以降、154円台でしたが、今週月曜は156円に。さらに、12日は一気に185円と、29円上昇しました。

（ENEOSセルフステーション紫原 宮口幸士さん）「いつも数円単位の値上がりだが二桁値上がりしたのは業界にはいって初めて。自分たちもびっくり」

石油元売りがガソリンの卸値を引き上げたことに伴うもので、価格の急上昇に、利用客は…

（客）

「上がってますね、今気づいた。上がらないうちに入れようと思っていたのにすでに上がっている」

「上がっている、めちゃくちゃ。びっくりだけれど報道とかでも言っていたので仕方がない」

こうした中、政府は今月19日の出荷分から新たなガソリン補助金の導入を決め、ガソリン価格が170円を超える分は全額補助する方針です。高市総理は来週16日にも石油備蓄の放出を始める方針を示しています。

原油高騰の影響は離島にも

原油高騰の影響は車以外に、重油を使うフェリーにも。

鹿児島港と種子島・西之表港を結ぶ定期フェリー「プリンセスわかさ」です。客や乗用車、島民の生活物資などを運んでいます。1日1往復、230キロの距離を運航します。

（九商ポートサービス 彌勒昌弘専務）「燃料を1日7000リットル使う、1か月30日だと、ばく大な燃料を使い、大変な金額になる」

先月の重油の仕入れ価格は1リットルあたり91円。来月は50円上昇して1リットル141円まで上がる予想だといいます。

1か月で計算すると、1000万円もの負担増加を見込んでいます。

（九商ポートサービス 彌勒昌弘専務）「けた外れで大変なことになる。今回の場合は（上がり方が）特殊。定期航路だから、食料品など生活航路として何とか維持したい」

今のところ、繁忙期以外の値上げは考えていないということです。原油の高騰は、離島の暮らしにも影響を与えるかもしれません。

