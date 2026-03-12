九州で唯一 土曜授業

九州で唯一、鹿児島だけ全県で続けられている小中学校の土曜授業を巡り、見直しの動きが広がっています。来年度は、少なくとも6つの町で実施しないことが、MBCの取材で分かりました。

土曜授業は「ゆとり教育」の導入などで全国的に無くなっていますが、全県で続けているのは、九州では鹿児島県だけでした。

しかし、教員や子どもの負担軽減を求める声もあり、県教委は去年、「月1回程度」としていた土曜授業を、「年3回程度まで」に変更する方針を示し、「実施しない」選択を事実上、認めていました。

来年度の土曜授業は？

MBCが県内43市町村の教育委員会に、来年度の土曜授業について取材したところ、22の市町村はすべての学校で実施する予定と回答。

一方、湧水町、徳之島3町、和泊町、与論町の6町は、すべての学校で実施しないことが分かりました。

6つの町以外に、土曜授業をしない学校が1つでもある自治体は、鹿児島市など12の市と町でした。このうち、少なくとも6つの市と町では半数以上の学校が実施しない予定としています。

実施しない学校がある市や町に理由を尋ねたところ、「教員や子どもの負担軽減」との声が多かった一方、「町の防災訓練や地域行事に参加するため、1回だけ実施する」というところもありました。

土曜授業のあり方の見直しを求めてきた県教職員組合の田中誠書記長は「土曜授業が学校現場の実情に応じた形となって良かった」と話しています。

