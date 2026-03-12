続いて、今月19日から始まる春の選抜高校野球大会です。県代表・神村学園の持ち味は、「つなぐ打線」。大会を前に、選手に意気込みを聞きました。

2年ぶり、7回目のセンバツ高校野球に臨む神村学園。初戦の相手は、春連覇を目指す横浜高校です。

（梶山侑孜主将・新3年）「横浜が隣に来た時に、自分もとてもうれしく、わくわくにすぐに変わった。チーム全体としてもとても楽しみな試合」

（小田大介監督）「綺麗に勝てる相手ではない。神村らしいつなぐ野球、接戦に持ち込んで、粘り強く戦いたい」

神村は、去年夏の甲子園を経験した、今井や田中ら経験豊富な3年生を中心に、秋の県大会ではチーム打率打率4割超え。「つなぐ打線」が持ち味です。

（昨夏・甲子園メンバー 今井滉士郎選手・新3年）「センバツに向けて、どれだけ秋よりいい形で打てるか。（センバツでは）平均が高い、バッターになりたい」

そんな打線の軸が、2年の春から4番を務める、梶山侑孜主将。去年の甲子園では、人一倍悔しさを味わいました。

（梶山侑孜主将・新3年）「負けた後のミーティングで、監督にお前のせいで負けたと言われた。この言葉を今でも覚えているので、そこから少しは変わったと思う」

秋の九州大会では一転、3試合全てでヒット。ベスト4進出に大きく貢献しました。

（梶山侑孜主将・新3年）「夏を通して甘さがあったと思ったので、そこから甘さをなくして、キャプテンをやったのも九州大会につながって、勝負強さが出た。監督の言葉を忘れずやってきてよかった」

一方、投手陣の軸は龍頭汰樹選手。九州大会では3試合を1人で投げ切り、与えた四死球は2つ。抜群の制球力が持ち味です。

（龍頭汰樹投手・新3年）「どの球種でも、カウントを取れて、勝負をできる」

身体づくりをテーマにこの冬を過ごしました。

（龍頭汰樹投手・新3年）「間食の回数を増やして、ウエイトトレーニングでも下半身の強化をできたのでいい感じ」

体重は秋から8キロ増加。その変化に、バッテリーを組む、川本捕手は。

（バッテリーを組む 川本羚豪捕手・新2年）「球の勢いや、変化球の精度や曲がり幅が大きく成長。配球していて、今はどんな球を出しても自信を持って投げてくれる。捕手としてもやりやすい」

それぞれに磨きをかけた神村ナイン。2年ぶりの春の甲子園で、目標は？

（梶山侑孜主将）「勢いに乗ったら強いチーム。初戦をどう入るか、いい準備をして、1回戦を勝ち抜いて、次につなげたい。目標は日本一。一戦必勝で、精一杯頑張りたい」

神村学園は、大会2日目・今月20日の第2試合で、神奈川の横浜高校と対戦します。

