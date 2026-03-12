県の新年度当初予算案は、総額9207億円余りで、2年連続のプラス編成となっています。ニューズナウでは、予算案を検証するシリーズをお伝えします。今回は、少子化対策と子育て支援です。

新年度の予算案 子育て関連に585億円

県内の去年の出生数は過去最少の9209人。2年連続の1万人割れが続き、少子化が止まりません。

県は新年度の予算案で、結婚・子育て関連事業に今年度より83億円多い585億円を計上しました。

（塩田知事）「新たに遠方の産科医療機関等で乳幼児検診や産後ケア等を受ける際の交通費等の費用を一部助成します」

不妊治療や、乳幼児検診、産後ケアなどにかかる交通費の支援を拡充することにしていて、県は4200万円を盛り込みました。

例えば、不妊治療の場合、最寄りの施設までおおむね1時間以上かかる場合、最大10回までガソリン代を含む交通費の8割が助成されます。

治療を受ける人は

この日、不妊治療のため姶良市のクリニックを訪れた又木優依さん（36）。

自宅のある鹿屋市では希望する治療が受けられず、この1年半、1時間半ほどかけて姶良市まで車で通院しています。

（不妊治療中 又木優依さん）「スパンが短くなったら大体3日に1回は必ず来ている。（治療が）長く続くと、金額も重なってくるので本当にうれしい」

助成について疑問の声も・・・

しかし、助成を受けるには、「通院に1時間以上かかる」という条件や、最大10回という回数制限もあることに、疑問の声も…。

（20代）「（施設から）近くても不妊治療をしているといろいろなお金もかかるの」Q.差がつくのは？

「違うかなと思う」

（30代）「産めるところまで、負担を軽くしてもらえらたありがたい。上限以上に支えてもらえたらありがたい」

子どもを望む人の希望をどう叶えるか。まだ課題は残っています。

保育の現場では保育士が不足

一方、子どもたちの成長を支える保育の現場では、保育士確保が急務です。

鹿児島市のすみれこども園。0歳から5歳までの園児120人ほどが通っています。

現在、園の保育士は29人。おととしと去年はあわせて6人採用できました。しかし、今後も安定した人材確保ができるかどうかは不透明です。

（すみれこども園 青木和彦園長）

「（2年前まで）募集してもなかなか来ない状況だったので、いるメンバーだけで何とか回すというところ」

「当然最低の人数は保証されているが、余裕がないなというのが現実のところだった。（6人採用により）余裕がでてきて、職員・子どもたちの保育につながっていく」

県全体では、470人の保育士が不足しているとされています。しかし、保育士を養成する鹿児島純心女子短期大学が来年度以降、学生募集を停止するなど、人材育成が課題となっています。

そこで…

新たな取り組み『地域限定保育士』

（記者）「保育士確保に向け県が新たに取り組もうとしているのが『地域限定保育士』の試験事業です」

「地域限定保育士」とは、3年間、県内限定で保育士として働くことができる資格です。最大の特徴は試験の内容です。

従来の国家試験では筆記と実技の試験がありますが、2割が不合格になるという実技試験を講習に変更。ハードルを下げることで保育士を確保する狙いです。

1年以上かつ、1440時間以上保育士として勤務するなどの条件を満たせば、その後は全国どこでも働けるようになります。この事業で県は、実技講習業務の運営費用として1000万円を計上しました。

（すみれこども園 青木和彦園長）「（保育士養成校で）じっくり学ぶのが大事だと思うが、さまざまな人が保育に興味を持って保育士資格を取得するのは大変うれしい」

新たな制度に現場で働く保育士は？

楽器や歌、絵を描くことや、読み聞かせと、多彩な能力が求められる保育士。実技試験を免除して門戸を広げた地域限定保育士の制度。現場で働く保育士は・・・。

（保育士 竹内直美さん）「現場で働くとなったら大変になるのかなと思う。チーム保育で補っていけたら」

（保育士 高木奈穂美さん）「受けやすくなったと思うが（実技）が全然ないわけではないので、いいと思う」

保育士の質の確保も

一方、県内の別の保育施設からは「ハードルを下げることが保育の質の低下につながるのではないか」など懸念する声も聞かれ、保育士の質の確保も求められています。

（すみれこども園 青木和彦園長）

「（実技が）できないからといって、その人が保育士としても力量がないかと言ったらそうではないと思う」

「保育士に向けた研修事業はたくさん行われているので、同じように研修を受けてスキルを上げてもらう。保育士たちが働きやすい環境をつくることが私たちの責務」

事業が実現すれば、早ければ来年1月ごろに地域限定保育士が誕生する見込みです。保育士不足の解消につながるか、注目されます。

