日本でも人気を集めた韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」や「奇皇后」などで知られる女優のハ・ジウォン（４７）が、初めて単独でバラエティー番組に挑戦すると１２日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

新ウェブバラエティー「２６学番 ジウォンです」ではハ・ジウォンが大学の新入生となり、Ｚ世代と交流しながら学生生活を送る姿が披露されるという。同メディアによると、チャーミングな魅力で長年愛されてきたハ・ジウォンが、授業の登録から受講、課外活動など、実際に新入生たちと繰り広げるであろうキャンパスライフに、視聴者から期待が高まっていると伝えた。

番組制作スタッフは「ハ・ジウォンの魅力と活気に満ちた大学の雰囲気が見事にマッチし、新鮮なキャンパスライフを撮影することができた」「初単独のウェブバラエティーに挑むハ・ジウォンが、２６学番の新入生となって披露する多彩な魅力は、視聴者の期待を裏切らないと思う」と番組をアピールしたと伝えた。

「２６学番 ジウォンです」は１９日午後６時より、同名ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開がスタートする。