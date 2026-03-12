松本文科相「妻からも大変大きな叱責」不倫報道を認め謝罪「職責尽くしたい」　高市首相も続投明言「仕事でしっかり返して」

高市内閣の松本洋平文科相に不倫スキャンダルが浮上。

一部週刊誌に報じられ、12日の国会で野党から追及を受け、険しい表情で陳謝しました。

松本文科相：

皆さま方におわび申しあげたい。本当に申し訳ございませんでした。妻とは、家族とは既にいろいろと話をしていて、妻からも大変大きな叱責を当時いただいたところ。

第1次高市政権で初入閣した松本文科相。

妻と2人の子供を育てる父親でもあります。

しかし、大臣就任前に既婚女性と不倫関係になり、「議員会館の自分の部屋に女性を招き入れた」などと報じられました。

松本文科相はこれについて「報道された内容は現在の話ではなく、過去の話。真摯に謝罪して受け入れてもらい、すでに家族間においては整理がついている案件」と述べました。

中道改革連合・早稲田ゆき議員：

会館規則、館内および構内の禁止事項ということで、秩序を乱したり他人に迷惑をかける行為、または不体裁な行為等に当たるか当たらないか。

松本文科相：

いらっしゃったのは事実。ただ、いらしてじゃあ何をしたのかということだと思うが、議員会館を案内し、意見交換、そして普通にお話をさせていただいた。規則に反しているようなことがあったのか、私は「ない」と申しあげたい。

松本文科相は、不倫女性を招き入れたことは認めましたが、規則に反していないと説明。

そのうえで、自らの責任については「全力を尽くして職責を尽くさせていただきたい」と述べました。

さらに、任命責任を問われた高市首相は「松本大臣には文部科学行政のスペシャリストとして私は就任をお願いした。仕事でしっかりと返してほしいと思っている。一生懸命に職責を果たしていただきたいと思っている」と述べました。

松本文科相を続投させる考えを明言しました。

閣僚に新たなスキャンダルが明らかになる中、2026年度予算案について与党側は13日に衆議院を通過させる構えです。