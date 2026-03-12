インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（29）が12日、Xを更新。顎変形症の手術を受けたことをめぐる一部のうわさや誤解に言及した。

顎変形症とは、上顎あるいは下顎が前に出ていたり、顎が小さいなどで、噛み合わせがズレた病態のこと。しなこは7日の投稿で「骨切りしました笑」と動画を投稿し、術後の顔が大きく腫れた姿を披露していた。

今回の投稿では「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます。笑」と一部の誤解を訂正しつつ「整形については、ハッキリ申し上げると私は否定的な気持ちは一切ないです！可愛くなろうとするの努力じゃないですか？」と美容整形に対する思いをつづり、「ただ、ファンの方々や子供たちにオススメする気持ちもないです。オススメする為に載せてる訳では無いです」と補足した。

続けて「骨切りに関しては、【顎変形症】という病気なので噛み合わせのために手術していますので、顎変形症の骨切りは治療です！！！でも私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました（※顎変形症の方は、噛み合わせの為にやらざるを得なくて骨切りをする方もいらっしゃいます。）」と説明。「本当に過酷だし、やることが正解とも思いません 噛み合わせが悪くても、あえて骨切りしないという選択をする方もいます。結局すべて自分が自分のために選ぶ選択だと思います」とした。