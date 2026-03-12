驚きのビフォーアフター！100円ショップで揃うスッキリ収納ワザ３つ
【画像を見る】ごちゃつく小物たちにジャストフィット！100均グッズだけでスッキリ収納を叶える方法
朝の急いでいる時間に必要なものが見当たらなくて探し回ったり、あると思っていた食材がなくて慌てて買いに行ったり…。家事や育児に忙しい日々の中で、意外と発生しているのが「もったいない」時間です。
収納を工夫したりこまめに冷蔵庫を確認したりすれば防げると分かっていても、つい後回しになってしまっている方も多いかもしれませんね。でもほんの少しの工夫で「もったいない」時間を削減し、自分の好きなことに使える時間が増えるのなら、やってみたいと思いませんか？
■1：もうごちゃごちゃしない！ケースで仕切る収納
今回動画を投稿したのはあち⌇子どもがいても叶う白基調の暮らし（@achi.no.kurashi）さん。2025年に特に注目を集めた収納方法をまとめた投稿が262.2万回再生、3.3万いいねを獲得しました。
収納方法はとても簡単。既製の収納棚を用意して、引き出しの中を100円ショップのプラケースで仕切るだけ。ペン、のり、印鑑、はさみなど必要なスペースに合わせて縦向き、横向きなどの仕切りをつくって、同じ種類のものを収納します。
コツは、引き出し部分に収納しているもののラベルを貼っておくこと。ラベルがあれば、中身が見えなくても何がどこに入っているかわかるようになります。
こちらの投稿には「一つずつスクリーンショットを撮りました！」「今までいくつ真似したかわからないくらい参考にしている」という声が殺到しました。
動画の反響についてあちさんに聞いてみると「今までにない大反響にびっくり。すぐに真似しました！というコメントがたくさん届いて嬉しかったです」と話してくれました。
■2：もう腐らせない！野菜室の収納
もうひとつ反響があったのは、野菜室の収納方法です。
野菜を無駄にするのを防ぐため、あちさんは野菜室を開けたらどこになんの野菜が入っているか一目でわかるように工夫をされているそうです。
たとえば、にんじんやきゅうりなど縦長の野菜は、転がしておくのではなく立てて収納。薬味などの小さめの野菜は、仕切りが動くフリーザートレーの上に並べて収納します。ここでも、小さなプラケースを使い、小さな食材がジャストサイズに入るよう仕切りを活用しています。
定位置を決めて種類ごとにまとめて収納することで、どこになんの野菜が入っているか一目でわかるようにしているそうです。
■3：もうなくさない！書類やお薬手帳の収納
他にも子どものお便り収納やお薬手帳・診察券の収納の投稿も人気を集めていました。
子どもの書類は、壁に貼れるマグネット付きのファイルに収納。
剥がせる接着剤とマグネット付きのファイルさえあれば、キッチンカウンター横など家の壁に貼ることができます。
すぐ手の届く位置にファイルがあれば、書類をもらった時にすぐに収納でき、書類をなくしたり部屋が散らかったりするのを防げます。ポケットが複数ついているファイルを使えば、学校と習い事など用途別に分けて収納できて便利ですね。
お薬手帳や母子手帳も自立するじゃばらケースに入れると、立てて収納できます。うまく立たない場合は、ファイルボックスに入れれば立てたままでも手帳を探しやすくなります。
じゃばらケースなら、複数冊まとめて収納できるので、子どもや用途ごとに分けて、使いたい時にすぐに取り出しやすくなりますよ。
あちさんの投稿では、忙しい毎日でも無理なく取り入れられる収納術を多数紹介しています。あちさんも「家事育児で忙しい子育て世代の役に立てたら嬉しい」と話してくれました。これからもあちさんが投稿される暮らしの工夫に目が離せません。
文＝河村夢美