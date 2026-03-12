元オリックスのアダム・ジョーンズ（40）が3月9日、自身のXを更新し、東京ドームで撮影した侍ジャパンの山本由伸（27）らとのオフショットを公開した。2020年、2021年にオリックスでプレーしたジョーンズは、WBCで熱気に包まれる球場を訪れており、投稿は日本のファンの間でも注目を集めている。

投稿には「A few of my friends.」と短い英文が添えられている。公開された写真では、満員の観客席を背に、ジョーンズが侍ジャパンのウエア姿の山本と肩を並べて笑顔を見せており、東京ドームの高揚感と再会の和やかな空気が伝わってくる一枚となっている。

【画像】東京ドームで山本由伸と笑顔を見せるアダム・ジョーンズ（画像はAdam Jones公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「AJと由伸の写真見て感激しないオリックスファンはいないでしょう」「We’re still in love with AJ」「いつか、いつかジョーンズに会いたい！ 貴方は私の神様、憧れだと伝えたい」「ジョーンズさん、顔がほっそりした？ オリックスの助っ人ケア要員で来てくれないかな」といった声が寄せられている。